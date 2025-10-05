בבלי

עוד כתבות על משלחת ישראלית:

מלאה או חלקית?

"עושים שמיניות באוויר"

"השיחות קרסו"

"שהות המשלחת הציונית"

בתמיכת הבית הלבן
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר