ברקע המשך המגעים להשלמת העסקה: בירשלים שוקלים לשגר את המשלחת הישראלית חזרה, להמשך השיחות בדוחה | במקביל, בארגון הטרור חמאס צפויים לשגר הצעה חדשה לעסקת חטופים, במטרה להביא להפסקת אש ברצועה | בכיר בסביבת נתניהו: "אם תונח הצעה, הוא לא יוכל להתעלם ממנה" (מדיני)
בישראל ממתינים לקבלת תשובת ארגון הטרור חמאס, לאחר שבירושלים העבירו את ההצעה החדשה למתווכות - במהלך השבוע שעבר | בכירי חמאס בדוחא נוטים לתמוך בהצעה הישראלית, אך מחכים לתשובה - מראשי 'חמאס עזה' | בכיר אמריקני: "אם לא יהיה הסכם הפעם זו תהיה אשמת חמאס באופן מלא" (מדיני)
ברקע המגעים המתקדמים להשגת עסקה, חמאס יוצא בהצהרה רשמית ותוקף את ראש הממשלה: זהו "ניסיון בוטה של נתניהו להטעות את דעת הקהל הבין-לאומית ולהעמיד פנים כאילו הוא משתתף" פעולה | לדבריהם: "לא התקיימו מגעים ממשיים מהשבת האחרונה" (מדיני)
בקהיר התחילו שוב המגעים להמשך עסקת החטופים אבל ביחס לשלב השני שדובר, בירושלים לוקחים צעד משמעותי אחורה והמתווכות קיבלו מסר שאין לישראל כוונה לפנות בזמן הקרוב את השליטה בציר פילדלפי במרכז הרצועה | בחמאס הביעו מחאה אך למרות זאת בוחנים אפשרות להמשיך את השלב הראשון בעסקה במתווה שהיה ללא התחייבות על הפסקת אש (חדשות)