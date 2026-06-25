אסון טבע כבד פקד הלילה (חמישי) את ונצואלה, כאשר שתי רעידות אדמה עוצמתיות הרעידו את המדינה הדרום-אמריקאית ותוך פחות מדקה זרעו הרס נרחב בבירה קראקס ובאזורים הסמוכים. על פי נתוני המכון הגיאולוגי האמריקאי, הרעידה הראשונה נרשמה בעוצמה של 7.2 בסולם ריכטר, ולאחריה, 39 שניות בלבד מאוחר יותר, התרחשה רעידת האדמה המרכזית בעוצמה של 7.5. מוקד הרעש אותר בעומק של 13 קילומטרים, כ-168 קילומטרים מערבית לבירה, והדי הזעזועים הורגשו היטב גם בקולומביה השכנה.

בשלב זה, כאשר צוותי החילוץ עדיין פועלים בתוך ההריסות ומאמצי האיתור נמשכים, הערכות ראשוניות מדברות על אלפי הרוגים באסון. הנזק התשתיתי כבד ביותר: שדה התעופה הבינלאומי מיקטיה נסגר לחלוטין, תנועת הרכבות והמטרו הופסקה, ומערכות התקשורת קרסו באזורים נרחבים.

מנהיגת ונצואלה: "הישארו רגועים ומאוחדים"

בעקבות ממדי האסון, הכריזה מנהיגת ונצואלה הזמנית, דלסי רודריגס, על מצב חירום לאומי וקראה לאזרחים לפנות מיידית מבנים פגועים. "אנו מבקשים מהאוכלוסייה להישאר רגועה ומאוחדת", מסרה רודריגס בשידור חי, והוסיפה: "אנו שולחים את תנחומינו המיידיים לאלה שאיבדו קרובי משפחה".

משפט אחד של טראמפ גרם למועמד בכיר לפרוש מייד מהמרוץ אריה רוזן | 23.06.26

שר הפנים הוונצואלי, דיוסדאדו קאבלו, הבהיר את חומרת המצב בהצהרה דרמטית: "התרחש אירוע סייסמי שהכל מצביע על כך שהיה גבוה משמעותית מ-7 נקודות. ישנם כמה אזורים מורכבים ומדאיגים מאוד מבחינה ויזואלית, עם בניינים ובתים שקרסו לחלוטין". קאבלו פנה לציבור בקריאה דחופה להישאר בשטחים פתוחים והזהיר כי רעידות המשנה הצפויות עלולות להוביל למוטטות סופית של מבנים שכבר ניזוקו.

הרס כבד בבירה: "יש הרבה אנשים פצועים בפנים"

תיעודים קשים מהשטח חושפים הרס נרחב ברחבי קראקס. בשכונות אלטמירה, לוס פאלוס גראנדס וסן ברנרדינו קרסו מספר בנייני מגורים, ותושבים נותרו לכודים תחת ההריסות. בתיעודים מסן ברנרדינו נשמעו אזרחים זועקים: "יש הרבה אנשים פצועים בפנים, זה אסון".

בעיר הפרבר בארוטה פועלים צוותי הגנה אזרחית לפינוי נפגעים באמצעות אלונקות, בעקבות גלישת קרקע מסיבית שנגרמה כתוצאה מהרעש. ראש העירייה, דרווין גונזלס, שפרסם תיעוד של חילוץ אישה מההריסות, מסר: "אנו קוראים לאנשים לשמור על קור רוח ותרבותיות בשלב זה".

נזקים כבדים במיוחד נרשמו גם בערי החוף הסמוכות לקראקס. בעיר הנמל לא גואירה נהרס כמעט לחלוטין בית מלון גדול השוכן על קו המים, ובעיר קטיא לה מאר נפגעו קשות מבני האקדמיה הימית של ונצואלה ומספר בנייני מגורים גבוהים. בעקבות כך, שגרירות ארצות הברית בקראקס פרסמה אזהרה רשמית לאזרחיה השוהים במדינה, וקראה להם להימנע מהגעה לאזורים פגועים ולמצוא מחסה בטוח בהקדם.

עדויות מזעזעות: "הקירות רעדו קדימה ואחורה"

עדי ראייה תיארו רגעי אימה ממושכים. המורה אולקי באררו בת ה-56, שהשתתפה במאמצי החיפוש הראשוניים, שחזרה: "זה היה נורא. איפה שהייתי, זה הרגיש כאילו הקירות הולכים ליפול עלינו, הם רעדו קדימה ואחורה, לכאן ולכאן. אנחנו מקווים לאלוהים שיהיו כמה שפחות קורבנות. אנחנו מתפללים".

תושב אחר, חוסה מורילו, סיפר בחרדה על בני משפחתו שנלכדו: "אחי, בני והאחיינים שלי כולם בפנים. יש לי אמונה ואני מאמין באלוהים מאוד. אני מקווה שכולם בסדר – אבל חוסר הוודאות הוא עינוי".

מנהיגת האופוזיציה הגולה, מריה קורינה מצ'אדו, מסרה הצהרת תמיכה וכתבה: "ליבי, חיבוקי האינסופי ותפילותיי עם כל בית בוונצואלה בשעות הסבל הללו. מי ייתן וכוח, שלווה וסולידריות ישררו בינינו לנוכח רגע קשה זה".

ישראל נערכת לשיגור משלחת סיוע

משרד החוץ בירושלים הודיע הבוקר (חמישי) כי החל בהיערכות מיידית לקראת אפשרות של שיגור משלחת סיוע ישראלית לוונצואלה. ההיערכות מתבצעת בהנחיית שר החוץ גדעון סער, שהורה לבחון את כלל אפשרויות הסיוע שישראל תוכל להעמיד לרשות הרשויות בוונצואלה.

במשרד החוץ מסרו כי מתקיימת הערכת מצב משותפת עם כלל הגורמים הרלוונטיים בישראל, שבמסגרתה נבחנות דרכי הסיוע בהתאם להתפתחויות בשטח ולצרכים שיעלו מהרשויות המקומיות. לישראל ניסיון רב בפיקוד על פעולות חילוץ בזירות הרס מורכבות, ומשלחות ישראליות יצאו בעבר למדינות שונות שחוו אסונות טבע וסייעו רבות בחילוץ נפגעים.

טראמפ: "נהיה שם עבור חברינו החדשים"

במקביל, גם ארצות הברית נערכת להוצאת משלחת סיוע רחבת היקף. נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הלילה ברשת החברתית שלו: "שתי רעידות האדמה הגדולות שפקדו את אנשי ונצואלה הן עצומות בקנה מידה והותירו אחריהן מספר הרסני של הרוגים. ארה"ב מוכנה, מוכנה ויכולה לעזור! הוריתי לכל סוכנויות הממשלה שלנו להיערך לפעול במהירות. נהיה שם עבור חברינו החדשים והטובים. הדיווחים הראשוניים אינם טובים!!!"

בעקבות הודעת הנשיא טראמפ, הודיע מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו: "אמריקה עומדת לצד העם הוונצואלי בזמן קשה זה. בהנחיית הנשיא טראמפ, מחלקת המדינה נערכת מיד לפרוס צוותי חיפוש והצלה, משאבים רפואיים וסיוע הומניטרי לוונצואלה".

האסון בוונצואלה מצטרף לסדרת אירועים סייסמיים משמעותיים שפקדו את האזור בחודשים האחרונים. רעידת אדמה בעוצמה 7.8 הרעידה לאחרונה את הפיליפינים וגרמה אף היא להרס נרחב ולאיום צונאמי. עדכונים נוספים על מצב הנפגעים והיקף הנזקים בוונצואלה צפויים להתפרסם בהמשך.