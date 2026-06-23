"רק התחלנו": ח"כ טור-פז מפרט את התוכניות לקדנציה הבאה

ראיון מטריד ומקומם שהעניק היום ח"כ משה (קינלי) טור-פז מסיעת יש עתיד חושף את המטרה האמיתית העומדת מאחורי מסע הגיוס - לא שילוב או שוויון בנטל, אלא תוכנית חנק כלכלי מסוכנת שתכלה את עולם התורה, ה"י. בדבריו הבוטים, שלא ניסה להסתיר, התגלתה תוכנית עבודה מפורטת להרעבה ממשית של המגזר החרדי.

"אל תספר לי שעולה של תורה סותר את אוהל סיירים כי אצלי הוא לא סותר", הצהיר טור-פז בזלזול מופגן בערך לימוד התורה, כאשר הוא ממשיך ומצהיר כי לדעתו צריך לגייס את כלל הבחורים בציבור החרדי, "כולל הבחור האחרון בישיבת פוניבז', גם אותו".

"אין קללה יותר גדולה מחרדי"

חבר הכנסת לא ניסה להסתיר את השנאה היוקדת ברחובות הציונות הדתית כלפי הציבור החרדי, שאותה הוא וחבריו מלבים ומעצימים. "אין קללה היום יותר גדולה אצלנו ברחובות מהחרדים, מה הקללה הכי גרועה? חרדי", אמר בגלוי, תוך שהוא מאשר למעשה את האווירה העוינת שנוצרה כלפי לומדי התורה.

כדי להצדיק את הפגיעה הכוללת בלומדי התורה, טור-פז בחר להטיל את האשמה על הנציגות החרדית עצמה: "הציבור החרדי בזה שהוא לא הוציא את המשתמטים שלו החוצה הוא פגע בלומדי התורה ולכן האחריות הראשונה היא על הציבור החרדי". טרמינולוגיה מאשימה זו מנסה להעביר את האחריות מהרודפים לנרדפים.

תוכנית הרעבה מפורטת

החלק המסוכן ביותר בראיון היה פריסת תוכנית העבודה המדויקת שטור-פז וחבריו מכינים לעולם התורה. מבחינתו, יש לוותר על סנקציות של כלא ולעבור לענישה קולקטיבית שתשתק את המגזר החרדי כולו: "קודם כל זה הולך זה כבר בפיצוץ, שנית זה הולך לאפס כסף. אפס. כלום. שום דבר".

טור-פז צהל לנוכח האפשרות למחוק כליל כל סיוע לציבור החרדי: "החרדים חשופים לסנקציות כלכליות יותר מכל אחד אחר כי הם נשענים על כסף ממשלתי... ומה יקרה כשה-3 וחצי מיליארד האלה שעדיין מקבלים מוסדות החינוך ירדו לאפס? מה שאתה יכול להוריד לילד בחינוך חובה... הכל ירד".

"רק התחלנו" - האיום המפורש

כשהתייחס לתקציבי האברכים הזעומים, אמר טור-פז בגסות: "הם היום עדיין מקבלים 500 שקלים לחודש... מקבלים, הם לא יקבלו כלום, אפס, כלום, נראה אותם. הכל הכל". כשהמראיין ניסה להשחיל משפט ולומר לו שכבר בשנים אלו הציבור החרדי קיבל מכות כלכליות קשות, טור-פז קטע אותו שוב ושוב: "רק התחלנו", "רק התחלנו", "רק התחלנו".

דבריו אלו מגלים כי המכות הכלכליות שספג הציבור החרדי בשנים האחרונות - ביטול ההנחות בביטוח לאומי, קיצוץ תקציבי החינוך והישיבות - הן רק התחלה של תוכנית רחבה הרבה יותר.

רקע: מסע מתמשך נגד עולם התורה

הראיון המטריד של טור-פז מצטרף לשורה ארוכה של פעולות שנקט בחודשים האחרונים נגד הציבור החרדי. בין היתר, פנה ליו"ר ועדת הבחירות בדרישה למנוע העסקת לומדי תורה בקלפיות, תוך שהוא מכנה אותם "עריקים" ו"עבריינים רשמיים".

בנוסף, טור-פז פנה בדרישות חוזרות ונשנות לשנות את מנגנון הפטור לבנות החינוך החרדי, לבחון מחדש את מתן הפטורים הרפואיים-נפשיים, ולכנס דיוני חירום על "כישלון גיוס חרדים". כל אלו מצטרפים לתמונה מלאה של מסע שיטתי נגד אורח החיים החרדי.

הראיון המקומם חושף את המסכה מעל פניהם של חברי הכנסת מהציבור הדתי לאומי, ומגלה כי המטרה האמיתית אינה שילוב או שוויון, אלא רדיפה אכזרית של המשפחות החרדיות תוך זלזול מופגן בערך של לימוד התורה.