בעוד 11 מיליון תושבים מנותקים מחשמל ותשתיות התקשורת קורסות, הוואנה מעלה הילוך בהכנות הצבאיות. סגן שר החוץ הקובני מבהיר: "אנחנו מוכנים לעימות צבאי", בזמן שטראמפ מאיים בכיבוש האי - כך נערכת המדינה למלחמה בתנאי עלטה מוחלטת (חדשות בעולם)
לאחר שנים של נתק דיפלומטי מוחלט, היחסים בין וושינגטון לקראקס נכנסים לפרק חדש ומפתיע שמשנה את פני האזור - בעקבות מבצע צבאי דרמטי | הנפת הדגל בשגרירות מסמלת את התפנית הגיאופוליטית העמוקה שעוברת ונצואלה מאז נפילתו של ניקולס מדורו (חדשות בעולם)
בעוד לוחמי העילית הסתערו על מעונו של מאדורו, מוח דיגיטלי חשאי ניצח על המערכה מאחורי הקלעים | החשיפה שמסעירה את מסדרונות הממשל מעלה שאלה גורלית: האם הבינה המלאכותית הפכה לנשק הקטלני ביותר של ארצות הברית? (חדשות בעולם)
ונצואלה שלחה את משלוח הנפט הגולמי הראשון שלה לישראל זה שש שנים | זאת לאחר שהייצוא של ונצואלה נפתח מחדש בעקבות לכידת הנשיא לשעבר ניקולס מדורו שהועבר למאסר בארה"ב | גורמים המקורבים לעסקה טענו כי המשלוח הועבר לקבוצת בזן, אך המידע לא פורסם באופן רשמי (בעולם)
דוח מודיעין של ארה"ב מעלה ספקות לגבי נכונותה של נשיאת ונצואלה הזמנית לשתף פעולה עם דרישות הממשל בוושינגטון | לפי הדיווח, קיים חשש כי דלסי רודריגז לא תנתק את קשריה עם בעלות בריתה של המדינה, בהן איראן, רוסיה וסין | האם חטיפתו של מדורו תתברר כמהלך מיותר שסיכן חיי חיילים לשווא? (עולם)
ניקולאס מאדורו, נשיא ונצואלה לשעבר, ממתין למשפט פדרלי בניו יורק על אשמות טרור וסחר אסור - ועכשיו מאות פליטים וונצואלנים שולחים לו מכתבים, ממים ושירים סאטיריים, שמפנים לו לעג וכאב אישי | החוק האמריקאי מאפשר לשלוח מכתבים לאסירים כל עוד אינם כוללים איומים, וכך הקמפיין מגיע עד לתא (חדשות בעולם)
מאבטח קובני שלחם נגד כוח דלתא בפשיטה על מתחם הנשיאות בקרקס, תיאר את יכולותיו המדהימות לטענתו של צבא ארה"ב | המאבטח תיאר לוחמי-על בעלי יכולות בלתי נתפסות | "אף אחד לא רוצה לעבור את מה שעברנו" | הבית הלבן פרסם מחדש את הראיון (בעולם)
בזמן שדונלד טראמפ כבר חוגג את ההשתלטות על "הברז" של ונצואלה, הוא נתקל בחומה סינית בצורה של חוב עתק בסך 10 מיליארד דולר | האם הצהרות הניצחון הם לאוזני חברות הנפט שתמכו בבחירתו של טראמפ לנשיאות? וגם התמיכה המפתיעה ממשפחת רוטשילד (חדשות בעולם)
פצצה אלקטרומגנטית - לנו כישראלים, המושג הזה מצלצל היטב, כאשר בשנה שעברה דווח ב'דיילי סטאר' הבריטי כי ישראל מתכננת להחשיך את טהרן הבירה באמצעות פצצה מהפכנית וחכמה, לא קטלנית - ויעילה במיוחד | מאז, מים רבים זרמו בירדן, וישראל כבר הספיקה לתקוף - ככל הנראה ללא שעשתה שימוש בפצצה המדוברת | בימים האחרונים חזרה פצצה דומה לכותרות - פצצת הגרפיט, לאחר שארה"ב החשיכה את קראקס הבירה באמצעותה - וחטפה את מנהיג המדינה | כל מה שרציתם לדעת על פצצות ההחשכה שמרעידות את טהרן (מגזין בבלי)
הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש כי חברות אמריקניות יתחילו לשנע נפט לארה"ב מונצואלה, מהלך שיכניס כסף רב לאוצר המדינה | מבקריו של טראמפ מצביעים על שאלת החוקיות בהשתלטות על מדינה זרה, ביקורת שגוברת כעת לאור הרווח הכספי הצפוי מלכידתו של מדורו (בעולם)
ארה"ב הכניעה את משטר מדורו בעוצמה צבאית בלתי נתפסת ממטוסי חמקן F-35 ועד משחתות הצי | סגן עוזר שר המלחמה של ארה"ב חשף את הרגעים שבהם מעצמת העל הוכיחה עליונות מוחלטת וריסקה את הציוד הרוסי והסיני בקריביים (חדשות בעולם)
דיווח ב"דיילי מייל" הבריטי מעלה, כי ייתכן שבמהלך המבצע ללכידת נשיא ונצואלה, נעשה שימוש ב"פצצת האפלה" - אמצעי לחימה הגורם להשבתת חשמל נרחבת | הפצצה מתפזרת למאות מיכלים קטנים שגורמים לקצר ברשת החשמל, והשימוש בה שנוי במחלוקת בשל הסיכון לפגיעה בתשתיות חיוניות (חדשות בעולם)
אתמול התפרסם סרטון וידאו ממעצרו של נשיא ונצואלה, בו נראים לוחמי כוח דלתא במסוק ולאחר מכן כשהם פושטים על המתחם ועוצרים את מדורו | אך עד מהרה התברר כי כנראה מדובר בסרטון שנערך בטכנולוגיה חדשנית • צפו (בעולם)
לאחר נפילת מדורו, ונצואלה ו-17% מעתודות הנפט העולמיות עומדות במרכז האסטרטגיה האנרגטית של ארה"ב | כיצד 303 מיליארד חביות נפט ותוכנית שיקום אמריקאית במיליארדי דולרים עשויים לרסק את מחירי האנרגיה ולשנות את פני הכלכלה הגלובלית (חדשות בעולם)
שעות לאחר לכידת נשיא ונצואלה מדורו, הוציא הנשיא סרטון בו נראה מדורו כשהוא מאתגר את ארה"ב בנאום שנשא "לבוא ולתפוס אותו" | "בוא לקחת אותי, אני אחכה כאן", הכריז נשיא ונצואלה בפאתוס, והוסיף: "אל תחכה הרבה זמן, פחדן" (בעולם)
במהלך ישיבת הממשלה התייחס ראש הממשלה למהומות הנרחבות באיראן - והביע הזדהות עם המוחים, ועם "השאיפות לחירות וצדק" | נתניהו גם הביע תמיכה במהלכיו של טראמפ בונצואלה והתייחס גם להתפתחויות בעזה (אקטואליה, בארץ)