היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, והפרקליט עמית איסמן, הנחו היום (יום רביעי) את המשטרה לערוך בדיקה בנוגע לתצהירים שהגישו נציגי תנועת הליכוד לבית המשפט הגבוה לצדק. הבדיקה מתמקדת בחשד לכך שהוגש תצהיר שאינו תואם את המציאות בנושא תיעוד ההצבעה בבחירות למבקר המדינה, כפי שדווח לראשונה בערוץ N12.

לפי הדיווח, נציגי הליכוד טענו בפני בג"ץ כי לא ניתנה לחברי הכנסת כל הנחיה לצלם את פעולת ההצבעה שלהם. על פי גרסה זו, כל חבר כנסת שבחר לתעד את עצמו בעת ההצבעה עשה זאת מיזמתו ומרצונו הטהור, ללא כל הנחיה מגורם חיצוני.

ברם, בתצהיר משלים שהגישה חברת הכנסת שרן השכל הוצגה תמונה שונה לחלוטין. השכל טענה כי במהלך סבב ההצבעה החוזר לבחירת מבקר המדינה, נדרשו חברי סיעת תקווה חדשה לצלם את הצבעתם, וכי התיעוד הועבר לידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בשל הסתירה הבולטת בין שתי הגרסאות, הורו בהרב-מיארה ואיסמן למשטרה לגבות מהשכל עדות מפורטת. יודגש כי בשלב הנוכחי היא אינה נחקרת במעמד של חשודה, והמהלך נועד לבחון ולברר את הדברים שמסרה בתצהירה לבית המשפט.

במידה והשכל תעמוד בעדותה על הטענות שהעלתה בתצהיר, צפויה להתקבל החלטה האם יש מקום לפתוח בחקירה פלילית בחשד להגשת תצהיר כוזב לבית המשפט.

התצהיר של השכל הוגש במסגרת עתירה שבה ביקשה לקבל אישור להתפצל מסיעת הימין הממלכתי, לאחר שהודיעה על התפטרותה מתפקיד סגנית שר החוץ. הדברים שמסרה עומדים בניגוד גמור לתצהירים שהגישו בעבר מנכ"ל הליכוד דוד שרן ושורה של חברי כנסת מטעם התנועה, אשר הכחישו כי ניתנה דרישה כלשהי לתעד את ההצבעה.

בג"ץ פסל את בחירתו של עורך הדין מיכאל ראבילו לתפקיד מבקר המדינה, לאחר שקבע כי צילום ההצבעות פגע בעקרון חשאיות ההליך. כעת תתמקד הבדיקה בשאלה האם הדברים שנמסרו לבית המשפט מטעם הליכוד תואמים את מה שאירע בפועל.