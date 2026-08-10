גפני לא מאכזב: ההצהרה הפוליטית בקעמפ ישיבת אור ישראל | ההנחיה השקטה של המפלגות החרדיות לכאב הראש שמייצרת המפלגה של לייטנר | ממדאני זוכה לתמיכה מפתיעה מהאדמו"ר מסאטמר | איזו תפילה צריך להתפלל על מחוללי גזירת הגיוס? | השיר שהולחן במחנה בני תורה לזכר החברונער שנטש (מעייריב)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)