ישיבת קיבוץ בית מאיר היא מוסד תורני ליטאי הממוקם במושב בית מאיר שבהרי ירושלים, בראשות הרב נח סוסבסקי. הישיבה מהווה מרכז לימוד תורה ייחודי המשלב את המסורת הליטאית של לימוד עמוק ומעמיק עם אווירה קהילתית מיוחדת. המיקום במושב בית מאיר, הנמצא כ-20 דקות נסיעה ממערב לירושלים, מעניק לישיבה אופי של שקט ומנוחה המתאימים ללימוד תורה מרוכז.

הרב נח סוסבסקי, ראש הישיבה, ידוע כתלמיד חכם מובהק ומחנך מסור. תחת הנהגתו, הישיבה מתמקדת בלימוד הגמרא והפוסקים בשיטה הליטאית המסורתית, תוך דגש על עיון מעמיק והבנה יסודית של הסוגיות. הישיבה מושכת תלמידים המחפשים מסגרת לימודית איכותית עם אווירה חמה ומשפחתית, הרחוקה מההמולה העירונית.

המבנה הלימודי בישיבה כולל סדרי לימוד קבועים של שיעורי עיון וסדרי בקיאות, כאשר הדגש הוא על פיתוח כישורי לימוד עצמאי לצד הדרכה צמודה של הרבנים והמשגיחים. הישיבה מעניקה מענה לבחורים בשלבים שונים של התפתחותם הרוחנית, ומציעה ליווי אישי ותשומת לב לכל תלמיד ותלמיד.

המיקום במושב בית מאיר מעניק לישיבה יתרונות ייחודיים - הסביבה הכפרית והטבע המקיף מאפשרים ריכוז והתבוננות, בעוד שהקרבה לירושלים מאפשרת שמירה על קשר עם המרכזים התורניים הגדולים. הישיבה נהנית מתשתיות מודרניות ומתאימות ללימוד, כולל בית מדרש מרווח, מעונות נוחים ומתקני ספורט ונופש.

הקהילה המקומית במושב בית מאיר תומכת בישיבה ומהווה חלק מהמרקם החברתי שלה. הקשר בין הישיבה לתושבי המושב יוצר אווירה ייחודית של שילוב בין לימוד תורה לחיי קהילה, ומעניק לתלמידים חוויה חינוכית מקיפה.