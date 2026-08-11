שמחה ברנשטיין הוא פעיל פוליטי בתנועת הליכוד, הפועל בעיקר במגזר החרדי. ברנשטיין מייצג קול ייחודי בפוליטיקה הישראלית כחלק מהמגזר החרדי הפועל במסגרת מפלגה ציונית-ליברלית, תופעה שהייתה נדירה יחסית בעבר אך צוברת תאוצה בשנים האחרונות.

פעילותו של ברנשטיין בליכוד משקפת מגמה רחבה יותר של חדירת פעילים חרדים למפלגות ציוניות מרכזיות. הוא פועל לקידום נושאים הקרובים ללבו של הציבור החרדי תוך שמירה על זהותו הפוליטית כחבר בליכוד, ומהווה גשר בין עולמות שנתפסו בעבר כמנוגדים.

במסגרת פעילותו הפוליטית, ברנשטיין עוסק בנושאים המשלבים בין האג'נדה הליכודית הכללית לבין האינטרסים הספציפיים של הציבור החרדי. זה כולל נושאים כלכליים, חברתיים ודתיים המשפיעים על חיי היומיום של אוכלוסייה זו.

הנוכחות של פעילים חרדים בליכוד מעידה על שינוי בתפיסות הפוליטיות במגזר החרדי, שבעבר התרכז בעיקר במפלגות חרדיות ייעודיות. תופעה זו משקפת גם את הרצון של חלק מהציבור החרדי להשפיע על המדיניות הכללית של המדינה מעבר לנושאים דתיים בלבד.

ברנשטיין פועל במסגרת מערכת יחסים מורכבת בין הליכוד למפלגות החרדיות, תוך ניסיון לשמר את האינטרסים של הציבור שאותו הוא מייצג. פעילותו מעוררת עניין בקרב חוקרי פוליטיקה העוקבים אחר השינויים בפוליטיקה הישראלית ובמפת ההזדהות המפלגתית.