דרמת ענק באיראן: ח'אמנאי מפר מסורת של 40 שנה ומדיח את האיש החזק

דרמה פוליטית בצמרת המשטר באיראן: המנהיג העליון החדש של הרפובליקה האסלאמית, מוג'תבא ח'אמנאי, מתכנן להדיח את ראש הרשות השופטת העוצמתי, ע'ולאם-חוסיין מוחסני אג'אי, בתום כהונתו הראשונה בת חמש השנים.

מקורות המעורים בפרטים בתוך איראן דיווחו לרשת "איראן אינטרנשיונל" כי ח'אמנאי הבן, שירש לא מכבר את הנהגת המדינה, גמל בליבו שלא להאריך את כהונתו של אג'אי לחמש שנים נוספות. מדובר בצעד דרמטי ויוצא דופן המשקף שבירת מסורת של קרוב לארבעה עשורים, שכן מאז הקמת המשטר הנוכחי נהגו המנהיגים העליונים להעניק לראשי מערכת המשפט שתי קדנציות רצופות כדי להבטיח יציבות במערכת המשפטית והביטחונית.

יודגש כי על פי הגורמים המקורבים למשטר, שצוטטו בדיווח, המהלך המסתמן אינו נובע מרצון להוביל רפורמות משפטיות או ליברליזציה במערכת, אלא מהווה חלק מעיצוב מחדש של מאזן הכוחות באיראן בעקבות המלחמה האחרונה וחילופי ההנהגה. ח'אמנאי הבן פועל במרץ מאז כניסתו לתפקיד להחלפת דמויות מפתח במוסדות המדינה המרכזיים, במטרה להקיף את עצמו באישים הנאמנים לו לחלוטין ולבסס את אחיזתו האישית. הדחתו הצפויה של אג'אי, שנחשב לאחד האנשים החזקים ברפובליקה, מסמנת את אחד הצעדים המשמעותיים הראשונים של המנהיג החדש בבניית שליטתו המוחלטת על מנגנוני המשפט, הביטחון והפוליטיקה של המדינה באפקט שלאחר העברת השלטון.

הרקע להדחה קשור גם, לפי הדיווח, ללחצים כבדים וביקורת גוברת מצד גורמים קיצוניים (שמרנים-רדיקלים) במשטר נגד ראש הרשות השופטת. המתיחות הגיעה לשיאה לאחר שנחשפו שמותיהם של חברי המועצה העליונה לביטחון לאומי שהצביעו בעד מזכר הבנות שנוי במחלוקת עם ארצות הברית, כאשר התברר כי אג'אי תמך במהלך. המבקרים טוענים כי הצבעתו של אג'אי עמדה בסתירה מוחלטת לעמדתו המוצהרת של המנהיג העליון ח'אמנאי, אשר במכתב רשמי הבהיר כי היו לו, עקרונית, השגות וראייה שונה לחלוטין לגבי ההסכם המדובר עם האמריקאים.

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סימנים פומביים לחוסר שביעות הרצון מתפקודו של אג'אי הופיעו בימים האחרונים גם בכלי התקשורת הרשמיים והחצי-רשמיים המקורבים לחצר המנהיג. במסר מיוחד ששיגר ח'אמנאי לרגל "שבוע הרשות השופטת", הוא נמנע באופן מופגן מלהביע תמיכה פומבית בהמשך כהונתו של אג'אי, ובמקום זאת פנה אל המערכת כמוסד ודרש ליישם לאלתר את דרישותיו של המנהיג העליון הקודם, עלי ח'אמנאי המנוח. המסר כלל קריאות חוזרות ונשנות למלחמה בשחיתות בתוך המערכת המשפטית עצמה, הגנה על זכויות הציבור, חסימת השפעות של שתדלנות ולובאיזם, ושיפור הקשר עם האזרחים – דרישות שנתפסו בטהראן כביקורת סמויה אך נוקבת על כישלונו של ראש המערכת הנוכחי.

בתגובה למסר המאיים, מיהר אג'אי לפרסם למחרת מכתב פומבי למנהיג העליון, שנוסח בשפה כנועה ומפוארת, שבו ניסה להגן על הישגי הרשות השופטת תחת הנהגתו והתחייב להמשיך בתוכנית הטרנספורמציה המשפטית. אג'אי הצהיר כי הוא וכל זרועות המערכת רואים עצמם מחויבים לבצע את פקודותיו של המנהיג בדיוק, במהירות וללא כל סייג. ואולם, כלי תקשורת המקורבים לממסד מתחו ביקורת על כך שאג'אי נזכר לכתוב את המכתב רק לאחר הביקורת של המנהיג, וטענו כי עצם הצורך של ח'אמנאי לחזור על דרישות אביו מוכיח כי הרשות השופטת בראשות אג'אי נכשלה בהשגת תוצאות מעשיות בשטח בשנים האחרונות.

במקביל, המאבקים הפנימיים בין הסיעות השונות בתוך השלטון האיראני מחריפים. כלי תקשורת המזוהים עם יו"ר הפרלמנט מוחמד באגר קאליבאף ועם הנשיא מסעוד פזשכיאן, טוענים כי ההתקפות על אג'אי מובלות על ידי הזרם הקיצוני של סעיד ג'לילי וחזית פאידארי, המנסים לזרוע פילוג בצמרת ולערער את היציבות הפוליטית שלאחר המלחמה. מנגד, תומכיו של אג'אי וכלי תקשורת המקורבים אליו מנסים להציג את כהונתו כהצלחה כבירה, תוך שהם מציגים נתונים על צמצום מספר האסירים, מעבר לדיונים דיגיטליים, קיצור משך המשפטים וביקורים תכופים בפריפריה.

ארגוני זכויות אדם בינלאומיים מדגישים מצידם כי אג'אי מעולם לא היה דמות מתונה או רפורמיסטית, אלא בשר מבשרו של מנגנון הדיכוי האיראני מזה עשרות שנים, כולל תפקידיו בעבר בבית הדין המיוחד לאנשי דת ובמשרד המודיעין. פעילי זכויות אדם מציינים כי תקופתו כראש הרשות השופטת התאפיינה בהמשך מתן גזרי דין מוות ועונשים כבדים נגד מפגינים, עיתונאים ומיעוטים, וכי המערכת תחתיו המשיכה לשמש כזרוע המבצעת של מנגנוני הביטחון. לטענת הארגונים, החלפתו של אג'אי באיש אמונו של ח'אמנאי הבן לא תביא לשינוי אמיתי במצב זכויות האדם ללא רפורמה מבנית עמוקה והפסקת העינויים וההודאות בכפייה.