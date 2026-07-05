בצעד חסר תקדים שנועד להגביר את אמון הציבור במערכת הבחירות, שוקלת ועדת הבחירות המרכזית לפתוח את מוקדי ספירת הקולות לעיני הציבור הרחב ולהעביר את התהליך כולו בשידור ישיר. המהלך, שנחשף על ידי ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות דין ליבנה בוועידת "ישראל היום", מגיע על רקע תיאוריות קונספירציה רבות המופצות ברשתות החברתיות בנוגע לתקינות הבחירות.

"אנחנו שוקלים לשדר את ספירת הקולות בשידור חי. זה קצת משעמם אבל כל מי שיש לו תיאוריות קונספירציה כאלה ואחרות יוכל לראות שאין בהן שום ממש", מסר ליבנה במהלך נאומו. לדבריו, המטרה המרכזית מאחורי היוזמה היא להילחם חזיתית בשמועות על זיופים ולהוכיח כי תהליך הספירה מתנהל בשקיפות מלאה ובאופן תקין.

מגמה של שקיפות מוגברת

המהלך המתוכנן מצטרף לשורה של צעדים שנקטה ועדת הבחירות בשנים האחרונות להגברת השקיפות והאמון בתהליך הדמוקרטי. כזכור, לאחרונה הגיעו יו"ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, היועצת המשפטית לממשלה והמפכ"ל להסכמה חריגה לפיה ביום הבחירות לא יעצרו לומדי תורה בקלפיות, וזאת כדי להבטיח שכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא.

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גם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב כי מצא "ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על בחירות 2026". אנגלמן קרא לממשלה ולוועדת הבחירות "להתעשת ולשפר את מוכנותם למניעת השפעה זרה".

היוזמה לשידור חי של ספירת הקולות, ככל שתאושר, תהווה תשובה ישירה לחששות אלו. השידור יאפשר לכל אזרח לעקוב בזמן אמת אחר תהליך הספירה במוקדים השונים ברחבי הארץ, ולוודא בעיניו שהתהליך מתנהל כדין. יחד עם זאת, המהלך מעורר גם שאלות טכנולוגיות ולוגיסטיות בנוגע ליישום בפועל.