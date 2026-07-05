יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, חשף אתמול (ראשון) פרטים חמורים על תקרית אלימה שהתרחשה לאחרונה בשכונת התקווה בתל אביב. במהלך ראיון שהעניק, תיאר גולן כיצד פעילי המפלגה הותקפו בשוק התקווה, כאשר במהלך התקיפה "העיפו שם כיפה מעל ראשו של פעיל שלנו".

"הייתה פרשייה חמורה מאוד של תקיפת הפעילים שלנו בשכונת התקווה, בשוק התקווה", מסר גולן בדבריו. יו"ר המפלגה הדגיש את חומרת האירוע תוך שהוא מפרט את מה שאירע בשטח, ומתמקד בפגיעה בסמלים דתיים של הפעיל שהותקף.

ביקורת על שתיקת הממשלה

גולן הפנה אצבע מאשימה כלפי הגורמים הרשמיים בממשלה, תוך שהוא משווה את האירוע למקרים דומים שהתרחשו מעבר לים. "לא ראיתי גינוי לפרשייה הזאת, אם זה היה קורה בפריז או בניו יורק, כל אנשי הממשלה הנוכחית היו מזדעזעים", ציין יו"ר המפלגה בחריפות.

במהלך דבריו, תקף גולן באופן ישיר שרים ספציפיים בקואליציה הנוכחית. "פה לא ראיתי תגובה, לא מסמוטריץ' ולא מבן גביר ולא מאף אחד מאנשי הממשל הנוכחי", האשים. לדבריו, העדר התגובה הציבורית מצד שרי הממשלה מעיד על כפל מידה בטיפול באירועי אלימות.

גולן חתם את דבריו בביקורת נוקבת על כך שאיש מחברי הממשלה לא מצא לנכון לגנות את הפגיעה בפעיל המפלגה. על פי דבריו, אף גורם ממשלתי לא פעל "באופן שיבטא את הזעזוע העמוק מזה שמעיפים כיפה מראשו של יהודי".