הדקירה

אירוע דקירה אכזרי שהתרחש בסוף השבוע האחרון בלב שכונת האפר ווסט סייד במנהטן מקבל תפנית כואבת המציפה את תחושת חוסר הביטחון הקשה של הקהילה היהודית בניו יורק. משה יצחק גרונהויז, יהודי חרדי כבן 50, שנפצע ביום חמישי האחרון לאחר שנדקר בחזהו על ידי אלמוני בעת שיצא מבית כנסת, החליט לעזוב את העיר ניו יורק באופן סופי ולעבור להתגורר בסרפסייד שבפלורידה.

על פי הדיווח ב'ניו יורק פוסט' ומקורבים, ההחלטה לעזוב את מנהטן התקבלה במידה רבה בשל התגברות האנטישמיות בעיר והתסכול העמוק מהמדיניות וההתבטאויות של ראש העיר זוהראן ממדאני נגד ישראל, אשר מעניקות לטענת התושבים רוח גבית לשנאת יהודים. התקפה אכזרית בצאתו מבית הכנסת הפיגוע הקשה אירע כאשר גרונהויז צעד מבית הכנסת והותקף בפתאומיות על ידי עבריין מורשע, שהתנפל עליו עם מברג תוך שהוא צועק לעברו שוב ושוב "אללה אכבר". גרונהויז נפצע בחזהו ופונה לקבלת טיפול רפואי דחוף, ממנו שוחרר במהלך סוף השבוע כשמצבו מוגדר יציב. סיפור חריג: החסיד יצא עם הסוס, טעה בדרך, ומצא את הילד הנעדר כיכר השבת | 24.07.26 בני ברק: אשה צעירה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה דוד הכהן | 24.07.26 כמה דקות קודם לכן דקר התוקף אזרח נוסף כבן 57 במרחק מספר רחובות משם. על פי דיווחי המשטרה, האירוע התרחש בשתי זירות סמוכות לאורך שדרת סנטרל פארק ווסט, כאשר הקורבן הראשון נדקר בגבו באמצעות סכין באזור רחוב 84. גרונהויז, שהיה מצוי בשלבי מעבר מתקדמים לפלורידה, שהה בניו יורק במטרה לרוקן את דירתו הישנה, כשמה שהחל כסידורים אחרונים הפך לאירוע אלים ומפחיד שהמחיש את החששות הכבדים שליוו אותו בתקופה האחרונה. "ההתבטאויות של ממדאני פוגעות בביטחון" שכניו של גרונהויז באפר ווסט סייד הביעו הבנה מלאה להחלטתו לעזוב את העיר הגדולה. תושבים מקומיים ציינו, לפי הדיווח, כי האווירה ברחובות ניו יורק הפכה למתוחה במיוחד עבור חובשי כיפות ויהודים בעלי חזות דתית. לדבריהם, ההתבטאויות של ראש העיר ממדאני נגד מדינת ישראל, לצד אמירות קיצוניות שחרגו מסמכותו, פוגעות בתחושת הביטחון של הקהילה ויוצרות תחושה כי השלטון המקומי אינו מעודד גאווה יהודית או מעניק הגנה מספקת. גרונהויז עצמו בלט בחודשים האחרונים ברשתות החברתיות כששיתף תיעודים של גילויי אנטישמיות ברחבי העיר וקרא לפעולה נגד התופעה.

ממדאני: "אין סובלנות לגזענות" - והקהילה מגיבה בביטול

בתגובה לטענות ולגל המחאה הגובר, טען ראש העיר ממדאני באירוע ציבורי כי אין כל סובלנות לגזענות בעיר, והודה כי על אף שהיהודים מהווים מיעוט באוכלוסייה, הם סופגים את מרבית פשעי השנאה בחמשת רובעי ניו יורק. ראש העיר הצהיר כי העירייה תפעל לעקור את האנטישמיות מהשורש ותדאג לביטחונם של התושבים היהודים.

עם זאת, בקהילה היהודית מגיבים בביטול לדברים וטוענים כי מדובר במס שפתים בלבד. הפגנת מחאה נרחבת תחת הסיסמה "דם על ידיו של ממדאני" כבר מתוכננת להתקיים בשכונה בקריאה להתעוררות ודיכוי ביד קשה של גילויי השנאה.

שר החוץ לשעבר דני דנון תקף את ראש העיר בחריפות: "ההסתה שלך מסכנת חיים", כך על פי הדיווחים. הליגה נגד השמצה אישרה כי לפחות אחד מהקורבנות הוא יהודי, ומושלת ניו יורק קתי הוקול מסרה כי מסתמן שההתקפות כוונו נגד יהודים.

כתב אישום חמור נגד התוקף

בתוך כך, נגד התוקף ראול מוראלס בן ה-51 הוגש כתב אישום חמור הכולל שני סעיפים של ניסיון לרצח ושני סעיפי תקיפה – כולם מוגדרים ומתוייגים כפשעי שנאה מובהקים. החשוד בתקיפה נמלט מהזירה והתבצר בבניין דירות סמוך, אך כוחות של יחידת החירום משטרת ניו יורק עצרו אותו זמן קצר לאחר מכן.

בית המשפט הורה לשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית מעמיקה, והוא צפוי להתייצב שוב בפני שופט בימים הקרובים. במשטרה ציינו כי בשלב זה אין חשודים נוספים, וכעת נבדק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע אנטישמי.

בעוד שני נפגעי הפיגוע מחלימים מפצעיהם, האירוע הנוכחי ממשיך להסעיר את ניו יורק ומדגיש את הצעד הדרמטי של תושבים יהודים הבוחרים לעזוב את ביתם בעקבות גל האנטישמיות הגואה.