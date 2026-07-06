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האופוזיציה החרימה

בלי ביבי ובתמיכת החרדים: אושרה הצעת החוק לוועדת חקירה לטבח 7 באוקטובר

59 חברי כנסת תמכו וללא מתנגדים או נמנעים בהצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לאירועי טבח השבעה באוקטובר | האופוזיציה החרימה את ההצבעה, ולפיד תקף: ״מצג שווא שכל מטרתו לטייח״ (בארץ)

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית לחקירת אירועי טבח 7 באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל והנסיבות שהובילו אליהם.

בהצעת החוק שיזם ח״כ אריאל קלנר תמכו 59 חברי כנסת, ללא מתנגדים או נמנעים, לאחר שסיעות האופוזיציה החרימו את ההצבעה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. כעת תחזור ההצעה לוועדת החוקה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

לפי ההצעה, הוועדה תמנה שישה חברים, שימונו בהסכמה רחבה של 80 חברי כנסת. ככל שלא תושג הסכמה, ייקבע מנגנון למינוי שוויוני בין הקואליציה לאופוזיציה, שלושה חברים מכל צד.

עוד מוצע כי בוועדה יכהנו כמשקיפים חטופים ששוחררו או בני משפחות שכולות, וכי דיוני הוועדה יתקיימו ככלל בפומבי וישודרו לציבור.

יאיר לפיד (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

תקף: "מצג שווא"

יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד הודיע כי האופוזיציה מחרימה את ההצבעה, ותקף בחריפות.

״האופוזיציה לא תהיה חלק ממצג שווא שכל מטרתו היא לטייח ולמנוע את חקירת האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה״, אמר לפיד. לדבריו, ״בחודש הראשון של הממשלה הבאה נקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח השבעה באוקטובר״.

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