טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

בעוד משרד האוצר האמריקאי ממשיך להטיל סנקציות כלכליות על יריבי ארצות הברית ברחבי העולם, מתברר כי לאזרחים האמריקאים עצמם קיימת אפשרות ייחודית להשפיע על המצב הפיננסי של ארצם - באמצעות תרומות ישירות להפחתת החוב הלאומי. התוכנית, שמנוהלת על ידי הלשכה לשירותים פיסקליים במשרד האוצר, מאפשרת לכל אזרח לתרום כספים דרך מגוון אמצעי תשלום, כולל כרטיסי אשראי, חשבונות בנק ואפילו פייפאל.

החשבון המיוחד הזה אינו המצאה חדשה - הוא הוקם כבר בשנת 1843, כאשר הממשל האמריקאי ביקש לאפשר לאזרחים "להביע את פטריוטיותם באמצעות תרומות לממשלה". מאז אותה תקופה, האזרחים יכולים לתרום לא רק כסף מזומן, אלא גם איגרות חוב ממשלתיות ונכסים בלתי מוחשיים אחרים. כמה באמת תורמים? הנתונים שפרסם משרד האוצר מגלים תמונה מעניינת של התרומות בשנים האחרונות. מאז שנת 2020, התקבלו תרומות ממוצעות של כ-120 אלף דולר בחודש - סכום שנשמע משמעותי, אך מהווה טיפה בים לעומת היקף החוב הלאומי. בשנת 2024 נתרמו יותר מ-2.7 מיליון דולר, בעוד שבשנת 2023 הסכום עמד על כמיליון דולר בלבד. חרדת זיקוקים: הכלב נבהל מהרעש ונפל מגובה עצום | כך זה הסתיים אריה רוזן | 06.07.26 דרמה בכלא: המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף התעללויות קשות קובי אטינגר | 06.07.26 1 בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2025 התקבלו כ-434.5 אלף דולר בתרומות - נתון המצביע על המשך מגמת התרומות, אם כי בקצב מתון יחסית. יצוין כי התוכנית מאפשרת גמישות רבה בדרכי התשלום, כאשר ניתן להעביר את התרומות דרך אתר התשלומים הממשלתי במגוון אמצעים דיגיטליים.

הטיל סנקציות: משרד האוצר האמריקאי ( צילום: נחלת הכלל/ ויקפדיה )

האתגר האמיתי: 36 טריליון דולר

למרות המאמצים הפטריוטיים של האזרחים התורמים, החוב הלאומי של ארצות הברית ממשיך לגדול בקצב מדאיג. כיום עומד החוב על יותר מ-36 טריליון דולר, והוא צפוי להמשיך לטפס בשנים הקרובות. על פי הערכת משרד התקציבים של הקונגרס, "החוק הגדול והיפה" שקידם הנשיא דונלד טראמפ צפוי להגדיל את החוב בכ-3.4 טריליון דולר נוספים במהלך עשר השנים הקרובות.

כאשר משווים את סכומי התרומות השנתיים - כמה מיליוני דולרים - לעומת היקף החוב הכולל והתוספות השנתיות הצפויות, ניתן להבין שהתוכנית משמשת בעיקר כמחווה סמלית ופטריוטית, ולא ככלי משמעותי להפחתת החוב. עם זאת, משרד האוצר ממשיך לתחזק את התוכנית ולאפשר לאזרחים לתרום, תוך שימוש בטכנולוגיות תשלום מודרניות.