הפסקת חשמל מסיבית פקדה היום (ראשון) את מתחם קריית הממשלה בירושלים, לאחר שבמהלך עבודות שבוצעו על ידי קבלן פרטי במתחם הכנסת נפגע כבל מתח גבוה. כתוצאה מהפגיעה, נותקה אספקת החשמל למשכן הכנסת, למשרד האוצר הממוקם ממול ולמבנים נוספים באזור.

חברת החשמל מסרה כי במהלך העבודות נגרם ככל הנראה נזק לתשתית החשמל באזור, והובילה להפסקה נרחבת. "צוותי חברת החשמל בדרכם למקום לאיתור הנזק, תיקון התשתית שנפגעה והשבת אספקת החשמל בהקדם האפשרי", נמסר מהחברה. "נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה".

הכנסת ממשיכה לפעול בגנרטורים

למרות שהכנסת נמצאת כעת בפגרה, העבודה במשכן נמשכת כסדרה. לכנסת מערכת גנרטורים עצמאית המאפשרת המשך פעילות תקינה גם בעת הפסקות חשמל. אחד מעובדי הכנסת מסר ל'בבלי' כי הוא לא מרגיש את הפסקת החשמל בזכות מערכת הגיבוי.

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יצוין כי הבוקר הגיעו למתחם הכנסת מבנים יבילים של ועדת הבחירות המרכזית, אך הפגיעה בכבל אינה קשורה להגעתם. מדובר בתקלה שנגרמה במהלך עבודות שגרתיות של קבלן פרטי באזור.

צוותי חברת החשמל פועלים כעת במלוא המרץ לאיתור מקור התקלה ולתיקון הכבל שנפגע. החברה מעריכה כי אספקת החשמל תושב בהקדם האפשרי, אך טרם ניתן לקבוע מתי בדיוק יסתיים התיקון.