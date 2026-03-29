אחרי הדיווחים על תקיפות בטהרן, באיראן דיווחו על הפסקות חשמל במזרח ובמערב טהרן | בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, טענו כי הסיבה להפסקת החשמל היא רסיסים שפגעו במגדל מתח גבוה באלבורז, ובתחנת משנה בדושנטפה | כך זה נראה (חדשות)
דיווחים מאיראן מעלים על סדרת תקיפות שהביאו להשבתת רשת החשמל בבירה | האירוע מעורר עניין רב ברחבי העולם בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ להשבית את מערכת החשמל האיראנית | בינתיים מדווח כי אלו תקיפות ישראליות, טרם עבר הדד-ליין של 48 שעות שהציב הנשיא (חדשות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מדריך מעשי: כל הפתרונות כאשר קופץ בשבת המתג הראשי, בעקבות עומס מכשירי חשמל • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הפסקות חשמל בעקבות מזג האויר: האם מותר להנות מהאור או מהאוכל שחזר להתחמם בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
דיווח ב"דיילי מייל" הבריטי מעלה, כי ייתכן שבמהלך המבצע ללכידת נשיא ונצואלה, נעשה שימוש ב"פצצת האפלה" - אמצעי לחימה הגורם להשבתת חשמל נרחבת | הפצצה מתפזרת למאות מיכלים קטנים שגורמים לקצר ברשת החשמל, והשימוש בה שנוי במחלוקת בשל הסיכון לפגיעה בתשתיות חיוניות (חדשות בעולם)
מנכ״ל טסלה אילון מאסק לעג לחברת Waymo לאחר שמכוניות אוטונומיות שלה נתקעו בצמתים וגרמו לעומסי תנועה, במהלך הפסקת חשמל נרחבת | ב־Waymo הסבירו כי מערכת הנהיגה האוטונומית שלהם מתוכננת להתייחס לרמזורים שאינם פועלים כאל צומת של עצור־וסע מכל הכיוונים, מה שהביא לעיכובים הרבים בתנועה (בעולם)
בבית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת רמת אלחנן, נאלצו באשמורת הבוקר (ראשון) לומר את הסליחות, לפני הנץ החמה, בחושך ולאור פנסים, בשל הפסקת חשמל ששררה בשכונה | באמירת הסליחות השתתף רב בית הכנסת ורבה של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון | צפו בתיעוד (חרדים)
יותר מ-10 מיליון תושבים נותרו ללא חשמל בעקבות קריסת מערך האנרגיה הלאומי - הפעם החמישית בשנה האחרונה | המשבר הוא תוצאה של תשתיות מתפוררות, מחסור חמור בדלק והחרפת הסנקציות האמריקאיות תחת ממשל טראמפ (בעולם)