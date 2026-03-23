בבלי
לפני האולטימטום

האיום מתממש? דיווחים על הפסקות חשמל נרחבות ברחבי טהרן הבירה

דיווחים מאיראן מעלים על סדרת תקיפות שהביאו להשבתת רשת החשמל בבירה | האירוע מעורר עניין רב ברחבי העולם בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ להשבית את מערכת החשמל האיראנית | בינתיים מדווח כי אלו תקיפות ישראליות, טרם עבר הדד-ליין של 48 שעות שהציב הנשיא (חדשות) 

טהרן בעלטה (צילום: אילוסטרציה, AI)

מאיראן מגיעים הדיווחים על תקיפות נרחבות במהלך הלילה (שני), שהביאו להשבתה נרחבת של החשמל באזורים שונים ברחבי טהרן.

האיראנים חוששים כי ישראל וארה"ב החלו לממש את האיום לפגוע במערכת החשמל של המדינה, מהלך שלפי הדיווחים זוכה לתמיכה ישראלית.

לפי הדיווחים, השבתת החשמל הבוקר נובעת מתקיפות המיוחסות לישראל ולא לארה"ב, בעוד האולטימטום שהציב טרם עבר.

לפי ה'טיימס', תושבים רבים, בשכונות שונות העידו על הפסקות חשמל נרחבות, מה שמעלה את החשש בקרב תושבי טהרן כי אכן מדובר באירוע מתואם ולא בפגיעה מקרית.

גם היכולת של ישראל למקד את מטרותיה ברמת דיוק גבוהה במיוחד מעלה את החשד כי הפסקות החשמל הינן יזומות, ולא מקריות.

בשלב זה, לא ברור אם מדובר בהתחלה של מימוש האיום הישראלי-אמריקני, אולם כבר כעת האירוע פותח את הכותרות בסיקור הבינלאומי של המלחמה עם איראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר