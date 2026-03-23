האיום מתממש? דיווחים על הפסקות חשמל נרחבות ברחבי טהרן הבירה

מאיראן מגיעים הדיווחים על תקיפות נרחבות במהלך הלילה (שני), שהביאו להשבתה נרחבת של החשמל באזורים שונים ברחבי טהרן.

האיראנים חוששים כי ישראל וארה"ב החלו לממש את האיום לפגוע במערכת החשמל של המדינה, מהלך שלפי הדיווחים זוכה לתמיכה ישראלית.

לפי הדיווחים, השבתת החשמל הבוקר נובעת מתקיפות המיוחסות לישראל ולא לארה"ב, בעוד האולטימטום שהציב הנשיא טראמפ טרם עבר.

לפי ה'טיימס', תושבים רבים, בשכונות שונות העידו על הפסקות חשמל נרחבות, מה שמעלה את החשש בקרב תושבי טהרן כי אכן מדובר באירוע מתואם ולא בפגיעה מקרית.

גם היכולת של ישראל למקד את מטרותיה ברמת דיוק גבוהה במיוחד מעלה את החשד כי הפסקות החשמל הינן יזומות, ולא מקריות.

בשלב זה, לא ברור אם מדובר בהתחלה של מימוש האיום הישראלי-אמריקני, אולם כבר כעת האירוע פותח את הכותרות בסיקור הבינלאומי של המלחמה עם איראן.