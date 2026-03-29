מכת חושך באיראן: הפסקות חשמל בכרג' ובחלק מטהרן | תיעוד

מכת חושך באיראן ( צילום: רשתות איראניות )

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה הערב (ראשון) על הפסקות חשמל בחלקים מכרג' ובחלק מוגבל מטהרן. לפי פרסומים אחרים, הפסקת החשמל נובעת מתקיפות אמריקניות וישראליות.

בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דווח כי פגיעת רסיסים בקו מתח גבוה במחוז אלבורז ונזק בתחנת המשנה הובילו להפסקות חשמל בכמה מוקדים בטהראן ובכרג׳. צוותי חירום של תעשיית החשמל הוזעקו ופועלים להשבת החשמל בהקדם. משרד האנרגיה האיראני מסר: "לפני דקות, בעקבות תקיפות לעבר מתקני תעשיית החשמל במחוז טהראן, בחלקים מהעיר טהראן ובמחוז אלבורז, נותקה אספקת החשמל באזורים אלה. פועלים לטיפול בתקלה ולהשבת החשמל".

מוקדם יותר הערב דיווח עיתונאי של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי סדרה של פיצוצים נשמעה בצפון טהרן. קודם לכן, דווח באיראן כי הופעלה מערכת ההגנה האווירית בכמה אזורים בטהרן.

במקביל לשלושת גלי התקיפות שבוצעו במהלך היממה האחרונה ברחבי טהרן, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן המשיך לתקוף ללא הפסקה תשתיות של ברחבי מרכז ומערב איראן. כך מסר דובר צה"ל, שציין כי במסגרת עשרות המטסים, חיל האוויר ביצע יותר מ-140 תקיפות של תשתיות, בהם אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים לצד תשתיות הגנה אוויריות.