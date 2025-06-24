פיצוץ פנימי בליכוד: במהלך אירועי מפלגת הליכוד שהתקיימו בסוף השבוע האחרון באילת, חבר הכנסת אליהו רביבו עלה להתקפה חריפה על ח"כ טלי גוטליב | רביבו כינה אותה רביבו "הסוס הטרויאני של הליכוד", והאשים אותה בעשיית נזק למחנה הימין כולו (פוליטי)
בדיון בכנסת הבוקר, עורר חבר הכנסת מהליכוד עורר סערה, כשתהה בפני משפחות חטופים מה יעשו ביום-יום לאחר שחרור קרוביהם | אמו של החייל החטוף: "אחבק את נמרוד ללא הפסקה - בזה אני אהיה עסוקה" | בהמשך הסביר רביבו את דבריו (פוליטי)
לאחר שצעק על אב שבנו חטוף בעזה, הוטחה כלפי ח"כ רביבו ביקורת חריפה, וכעת הוא מסביר במונולוג מה התרחש בדיון ומשגר התנצלות: "מי מכם שנפגע ממני אני מתנצל! למרות הכאב והקושי, אנו לא נוותר ולא נרפה עד שתחזרו לחבק את יקיריכם, את כולם" (חדשות)
עימות סוער פרץ הבוקר (שני) בוועדת החוקה בין ח"כ אליהו רביבו לבין אב החייל החטוף נמרוד כהן, לאחר שהאחרון הודיע כי הוא פועל לקידום הוצאת צווי המעצר נגד נתניהו שלטענתו מונע עסקה מאינטרסים אישיים | ח"כ רביבו תקף את האב ואמר לו כי הוא "מכניס את בנו לעוד הרבה שנים למרתפי החמאס-דאעש" (פוליטי)