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מזעזע: שוטרים התעללו בתלמיד משיעור א' בישיבת גרודנא באר יעקב | מעייריב

ימות המשיח: ח"כ מדגל התורה ינהל חקירה נגד אלימות משטרתית בהפגנות הפלג | תחקיר מיוחד: שוטרים מפרים נהלים רק בהפגנות החרדים | "טראמפ איז אפערד":  שלט ענק במונסי החרדית נגד ההסכם עם איראן | קרלין סטולין מיישרת קו עם המהפכה החסידית: לבוש אחיד לכל התלמידים | ג' בתמוז! העולם היהודי מציין 32 שנה לפטירת האדמו"ר מליובאוויטש (מעייריב)

מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה (צילומים: פלאש 90, קובי ישראל, שאטרסטוק, שוקי לרר, רשתות ערביות, רשתות חברתיות - שימוש לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים, תקשורת איראנית, JEM)

אחדות חרדית חריגה

מה שלא הצליחו לעשות 12 שנים של מחלוקת קשה בציבור החרדי - עושה המדינה ומשטרת ישראל: בתרחיש פוליטי חריג וביזארי במיוחד, חבר הכנסת מדגל התורה, מקדם ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בהפגנות הפלג הירושלמי ופלג הרצ"פניקים - האויבים הכי גדולים עד לא מזמן של הציבור הליטאי. כל הפרטים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

משטרה בהפרעה

בחור ישיבה מגרודנא באר יעקב שנקלע בטעות להפגנת , התיישב על המדרכה בצד ההפגנה. מבלי שלקח חלק בהפגנה ומבלי שעשה שום דבר רע לאיש או לשוטר, התנפל עליו שוטר במכות עצומות, כופף את ידו וככל שהבחור, קטין משיעור א' ב צעק שהוא לא עשה כלום - השוטר המשיך לסובב את ידו תוך שהוא נהנה בצורה סדיסטית וחולנית להכאיב לבחור.

הבחור נלקח למעצר - שוב, מבלי שעשה דבר לאיש, והושם למשך לילה שלם עם עבריינים החשודים בשניים מתוך ג' העבירות החמורות תוך שהוא נאלץ בעל כרחו לשמוע דברים מחרידים משתופו לתא לאורך כל הלילה. בבוקר הוא הובא לדיון - במהלכו הודתה המשטרה כי הוא אינו חשוד בדבר - ובית המשפט הורה לשחררו לאלתר.

תצרפו לסיפור המזעזע הזה את התמונות המזעזעות מיום רביעי האחרון בכביש 4, בהן תועדו שוטרים קורעים בגדים של מפגינים חרדים, ותקבלו תמונת מצב מדאיגה.

בתחקיר שנעשה על ידי אתר 'כיכר השבת', המבוסס על שורה של תיעודים חדשים מהשבועות האחרונים, נחשפה תמונה מדאיגה הרבה יותר: דפוס התנהגות רחב, אלים ושיטתי של המשטרה נגד הציבור החרדי, שחורג מכל נוהל רשמי ומציב סימני שאלה קשים על הדרך שבה כוחות הביטחון מתייחסים למפגינים במגזר.

איז אפערד

על כביש 59 המרכזי ב, סמוך למתחם הקניות הפופולרי 'אוורגרין', נחשף שלט חוצות ענק, מואר ובולט למרחקים. בניגוד לפרסומות השגרתיות המעטרות את האזור, הכרזה נשאה מסר פוליטי נוקב ביידיש: "טראמפ איז א פערד" – בתרגום חופשי לעברית, "טראמפ הוא חמור".

השלט, שפורסם לראשונה על ידי תושבים מקומיים ברשתות החברתיות, הפך במהירות למוקד משיכה לעוברי אורח שצבאו על המקום. תושבים במונסי תיארו את המתרחש כהתפרצות של כאב וזעם בקרב יהדות ארה"ב, החשים שותפות גורל עמוקה עם אחיהם בארץ ישראל ורואים בהסכם הנוכחי סכנה קיומית מוחשית - ואנחנו כאן להזכיר - לב מלכים ושרים ביד השם.

הטוב שזכינו לו מטראמפ הוא טוב ישיר של הקדוש ברוך רגע לפני שאיראן הגיעה לפצצה גרעינית, וגם ההתהפכות שלו - זו התהפכות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו דרך הנשיא טראמפ - וכפי שהמשגיח הגאון רבי דן סגל התריע לפני שבועיים באוזני בני משפחתו - טראמפ עלול להתהפך על ישראל עם רדיפת בארץ תימשך.

תלבושת אחידה

מהפכת התלבושת האחידה מגיעה אל מוסדות . בהודעה רשמית שפורסמה בימים האחרונים מטעם הנהלות תלמודי התורה של החסידות, התבשרו ההורים על המהלך החדש שייכנס לתוקפו בשנת הלימודים הבאה, תשפ"ז, ויחול על כל מוסדות החינוך של החסידות ברחבי הארץ. כל הפרטים וההנחיות החדשות בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ג' בתמוז

היום, ג' בתמוז, הוא יום ההילולא ה-32 של הרבי מליובאוויטש זצ"ל. דווקא היום, ההילולא ה-32 של הרבי זצ"ל, מחדדת את העובדה כי גם שנים רבות לאחר מכן, דמותו של הרבי מוסיפה להוות מצפן וזיכרון חי בקרב רבים וטובים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם על אירועי ההילולה בהרחבה. צפיה מהנה.

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