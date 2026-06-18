מה שלא הצליחו לעשות 12 שנים של מחלוקת קשה בציבור החרדי - עושה המדינה ומשטרת ישראל: בתרחיש פוליטי חריג וביזארי במיוחד, חבר הכנסת אורי מקלב מדגל התורה, מקדם ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בהפגנות הפלג הירושלמי ופלג הרצ"פניקים - האויבים הכי גדולים עד לא מזמן של הציבור הליטאי. כל הפרטים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

משטרה בהפרעה

בחור ישיבה מגרודנא באר יעקב שנקלע בטעות להפגנת הפלג, התיישב על המדרכה בצד ההפגנה. מבלי שלקח חלק בהפגנה ומבלי שעשה שום דבר רע לאיש או לשוטר, התנפל עליו שוטר במכות עצומות, כופף את ידו וככל שהבחור, קטין משיעור א' בגרודנא באר יעקב צעק שהוא לא עשה כלום - השוטר המשיך לסובב את ידו תוך שהוא נהנה בצורה סדיסטית וחולנית להכאיב לבחור.

הבחור נלקח למעצר - שוב, מבלי שעשה דבר לאיש, והושם למשך לילה שלם עם עבריינים החשודים בשניים מתוך ג' העבירות החמורות תוך שהוא נאלץ בעל כרחו לשמוע דברים מחרידים משתופו לתא לאורך כל הלילה. בבוקר הוא הובא לדיון - במהלכו הודתה המשטרה כי הוא אינו חשוד בדבר - ובית המשפט הורה לשחררו לאלתר.

תצרפו לסיפור המזעזע הזה את התמונות המזעזעות מיום רביעי האחרון בכביש 4, בהן תועדו שוטרים קורעים בגדים של מפגינים חרדים, ותקבלו תמונת מצב מדאיגה.

בתחקיר שנעשה על ידי אתר 'כיכר השבת', המבוסס על שורה של תיעודים חדשים מהשבועות האחרונים, נחשפה תמונה מדאיגה הרבה יותר: דפוס התנהגות רחב, אלים ושיטתי של המשטרה נגד הציבור החרדי, שחורג מכל נוהל רשמי ומציב סימני שאלה קשים על הדרך שבה כוחות הביטחון מתייחסים למפגינים במגזר.

טראמפ איז אפערד

על כביש 59 המרכזי במונסי, סמוך למתחם הקניות הפופולרי 'אוורגרין', נחשף שלט חוצות ענק, מואר ובולט למרחקים. בניגוד לפרסומות השגרתיות המעטרות את האזור, הכרזה נשאה מסר פוליטי נוקב ביידיש: "טראמפ איז א פערד" – בתרגום חופשי לעברית, "טראמפ הוא חמור".

השלט, שפורסם לראשונה על ידי תושבים מקומיים ברשתות החברתיות, הפך במהירות למוקד משיכה לעוברי אורח שצבאו על המקום. תושבים במונסי תיארו את המתרחש כהתפרצות של כאב וזעם בקרב יהדות ארה"ב, החשים שותפות גורל עמוקה עם אחיהם בארץ ישראל ורואים בהסכם הנוכחי סכנה קיומית מוחשית - ואנחנו כאן להזכיר - לב מלכים ושרים ביד השם.

הטוב שזכינו לו מטראמפ הוא טוב ישיר של הקדוש ברוך רגע לפני שאיראן הגיעה לפצצה גרעינית, וגם ההתהפכות שלו - זו התהפכות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו דרך הנשיא טראמפ - וכפי שהמשגיח הגאון רבי דן סגל התריע לפני שבועיים באוזני בני משפחתו - טראמפ עלול להתהפך על ישראל עם רדיפת לומדי התורה בארץ תימשך.

מהפכת התלבושת האחידה מגיעה אל מוסדות חסידות קרלין סטולין. בהודעה רשמית שפורסמה בימים האחרונים מטעם הנהלות תלמודי התורה של החסידות, התבשרו ההורים על המהלך החדש שייכנס לתוקפו בשנת הלימודים הבאה, תשפ"ז, ויחול על כל מוסדות החינוך של החסידות ברחבי הארץ. כל הפרטים וההנחיות החדשות בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ג' בתמוז

היום, ג' בתמוז, הוא יום ההילולא ה-32 של הרבי מליובאוויטש זצ"ל. דווקא היום, ההילולא ה-32 של הרבי זצ"ל, מחדדת את העובדה כי גם שנים רבות לאחר מכן, דמותו של הרבי מוסיפה להוות מצפן וזיכרון חי בקרב רבים וטובים. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם על אירועי ההילולה בהרחבה. צפיה מהנה.