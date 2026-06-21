"ריח פסול": ח"כ קריב דורש לעצור את פיטורי מנהל המחוז החרדי

ח"כ גלעד קריב מ"הדמוקרטים" שיגר מכתב חריף למנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני, בו הוא דורש להפסיק באופן מיידי את הליך השימוע לפני פיטורין של שי קלדרון, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך. המכתב מגיע בעקבות פרסום בערוץ 13 על זימונו של קלדרון לשימוע, צעד שעורר סערה פוליטית.

"פעולה שמדיפה מריח פסול של הפחדת עובדי המשרד", כך כתב קריב במכתבו, תוך שהוא מדגיש כי "מצופה ממך לחדול באופן מיידי מכל פעולה הקשורה בפיטורין עתידיים של מנהל המחוז החרדי". על פי הפרסומים, הזימון לשימוע מגיע לאחר לחץ מתמשך של בכירי המפלגות החרדיות על שר החינוך יואב קיש.

רקע למתיחות: מאבק על לימודי הליבה

קלדרון הוביל קו קיצוני בניסיון לאכוף את רצון המדינה להחדרת לימודי ליבה למוסדות החינוך החרדיים. על פי הדיווחים, הוא טען כי רשתות החינוך החרדיות מקבלות תקציבים עבור לימודי מתמטיקה ואנגלית, כאשר בפועל לימודים אלה לא התקיימו במוסדות מסוימים.

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קלדרון לא הסתפק באזהרות: הוא דרש החזרת כספים ממוסדות שלא עמדו בדרישות מדינת ישראל, סגר מוסדות חינוך חרדיים, ואף פעל להקמת מוסדות הממ"ח, אליהם התנגדו כלל גדולי ישראל.

"תקופת בחירות מחייבת איפוק"

במכתבו, מדגיש קריב כי המדינה נמצאת על סף תקופת בחירות, לאחר שהכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעה לפיזור ברוב מכריע. "תקופה זו מחייבת את כל הגורמים הנוגעים בדבר באיפוק שלטון בכל הנוגע להליכי פיטורין של עובדי מדינה בכירים", כתב, "ודאי במקום שבו הדבר נראה כניסיון לרצות מפלגות וגורמים פוליטיים".