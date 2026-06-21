"ריח פסול": ח"כ קריב דורש לעצור את פיטורי מנהל המחוז החרדי

ח"כ גלעד קריב מ"הדמוקרטים" שיגר מכתב חריף למנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני, בו הוא דורש להפסיק באופן מיידי את הליך השימוע לפני פיטורין של שי קלדרון, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך. המכתב מגיע בעקבות פרסום בערוץ 13 על זימונו של קלדרון לשימוע, צעד שעורר סערה פוליטית.
"פעולה שמדיפה מריח פסול של הפחדת עובדי המשרד", כך כתב קריב במכתבו, תוך שהוא מדגיש כי "מצופה ממך לחדול באופן מיידי מכל פעולה הקשורה בפיטורין עתידיים של מנהל המחוז החרדי". על פי הפרסומים, הזימון לשימוע מגיע לאחר לחץ מתמשך של בכירי המפלגות החרדיות על שר החינוך יואב קיש.
רקע למתיחות: מאבק על לימודי הליבה
קלדרון הוביל קו קיצוני בניסיון לאכוף את רצון המדינה להחדרת לימודי ליבה למוסדות החינוך החרדיים. על פי הדיווחים, הוא טען כי רשתות החינוך החרדיות מקבלות תקציבים עבור לימודי מתמטיקה ואנגלית, כאשר בפועל לימודים אלה לא התקיימו במוסדות מסוימים.
קלדרון לא הסתפק באזהרות: הוא דרש החזרת כספים ממוסדות שלא עמדו בדרישות מדינת ישראל, סגר מוסדות חינוך חרדיים, ואף פעל להקמת מוסדות הממ"ח, אליהם התנגדו כלל גדולי ישראל.
"תקופת בחירות מחייבת איפוק"
במכתבו, מדגיש קריב כי המדינה נמצאת על סף תקופת בחירות, לאחר שהכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעה לפיזור ברוב מכריע. "תקופה זו מחייבת את כל הגורמים הנוגעים בדבר באיפוק שלטון בכל הנוגע להליכי פיטורין של עובדי מדינה בכירים", כתב, "ודאי במקום שבו הדבר נראה כניסיון לרצות מפלגות וגורמים פוליטיים".
קריב הוסיף כי "כל פעולה לקידום הליכי פיטורין מדיפה ריח פסול ומגונה של הפחדת עובדי המשרד מביצוע מלאכתם על פי החוק ופסיקת בתי המשפט, חתירה תחת הוראות חוקי החינוך והתקנות מכוחם, ופגיעה בעובדים המתייצבים כנדרש כנגד שחיתות וכנגד שימוש פסול במשאבי הציבור".
הייעוץ המשפטי מנע את ההליך
על פי הנמסר, הייעוץ המשפטי של משרד החינוך ככל הנראה כבר מנע את המשך ההליך. קריב ציין במכתבו כי "למיטב הבנת הח"מ זו היא אף העמדה המוצגת על ידי הייעוץ המשפטי של המשרד", דבר המצביע על כך שהמהלך נתקל בהתנגדות משפטית פנימית.
בנוסף לדרישה להפסקת ההליך, ביקש קריב מהמנכ"ל להשיב מהי העילה המפורטת בגינה הוזמן קלדרון לשימוע. את המכתב העתיק קריב ליועצת המשפטית לממשלה, למבקר המדינה וליו"ר הוועדה לביקורת המדינה, תוך שהוא מבקש לזמן דיון בנושא מכוח תפקידו של מבקר המדינה להגן על עובדי מדינה 'חושפי שחיתויות'.
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