קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, רצים לממ"ד או למקלט באמצע האוכל: האם זהו 'שינוי מקום' המחייב לברך ברכה ראשונה פעם נוספת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לאחר שאלות רבות שהופנו לכמה מרבני רמת ד' בבית שמש סביב סוגיית התשלומים והפעלת המסגרות הפרטיות בצל המתיחות הביטחונית, פרסמו הרבנים מכתב הנחיות ברור: "חובה על המטפלות לפתוח את המסגרות" • ומה לגבי החזר כספי להורים שחוששים לשלוח? • כל הפרטים (חרדים)
שוב האזעקה הזאת שתופסת אותנו באמצע הכל, והלב שצונח יחד עם הילדים אל תוך חדר הממ"ד. אבל בתוך כל הבלבול, יש לנו כוח לשנות את האווירה ולהפוך את הדקות המתוחות האלו למשהו אחר לגמרי | הנה כמה דרכים פשוטות להחליף את הלחץ בביטחון, ואולי אפילו להצליח לחייך קצת בתוך הממ"ד (מאמע)
בעקבות מבצע "עם כלביא" והמטחים מאיראן, פיקוד העורף משנה את הכללים: דלתות שיעמדו בפני קליעים, "רמזור" בטיחות למניעת טעויות קריטיות ועיבוי קירות פנימיים שהפכו לחזית • על פי פרסום בגלי צה"ל, המבצר הביתי של הישראלים בדרך לשדרוג הנדסי דרמטי (בארץ, ביטחון)