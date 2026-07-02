ארגון רבני צהר הוא ארגון רבני דתי-לאומי מרכזי בישראל, המונה מאות רבנים קהילתיים ורבני ישובים ברחבי הארץ. הארגון הוקם בשנת 1995 על ידי קבוצת רבנים בוגרי ישיבות הציונות הדתית, במטרה לספק מענה הלכתי ורוחני לציבור הדתי-לאומי ולקדם את הערכים של תורה ועבודה. הארגון פועל תחת הנהגה רבנית קולקטיבית ומפעיל מגוון רחב של פעילויות חינוכיות, חברתיות ורוחניות בקרב הציבור הדתי והחילוני כאחד.

הארגון מפרסם באופן שוטף עמדות הלכתיות בנושאים שונים הנוגעים לחיי היום-יום, לשאלות של דת ומדינה, ולסוגיות חברתיות ופוליטיות. רבני צהר מעורבים בפעילות ציבורית רחבה, כולל הדרכה רוחנית לקהילות, הכשרת רבנים צעירים, וקידום פרויקטים חינוכיים וחברתיים. הארגון מפעיל מכון הלכתי המוציא לאור ספרות הלכתית ומקיים כנסים וימי עיון לרבנים ולציבור הרחב.

ארגון רבני צהר ידוע בגישתו המשלבת בין שמרנות הלכתית לבין פתיחות לשאלות עכשוויות. הרבנים בארגון עוסקים במגוון נושאים, החל מהלכה למעשה בחיי המשפחה והקהילה, דרך שאלות של כלכלה ועסקים, ועד לסוגיות מורכבות של ביטחון, צבא ומדינה. הארגון מקיים קשרים עם גופים ממלכתיים ועם ארגונים חברתיים, ופועל לקידום חזון של מדינה יהודית ודמוקרטית המבוססת על ערכי התורה.

במישור החינוכי, ארגון רבני צהר מפעיל תוכניות הכשרה לרבנים קהילתיים ומדריכים רוחניים, ומקיים פעילות נרחבת בקרב בני נוער וצעירים. הארגון מפרסם חומרי לימוד, שיעורים מוקלטים, ומאמרים בנושאי הלכה, מחשבה יהודית, ופרשנות לאקטואליה. כמו כן, הארגון מעורב בפעילות קהילתית ובחיזוק הזהות היהודית בקרב קהילות שונות ברחבי הארץ.

הארגון מתמודד עם אתגרים עכשוויים של החברה הישראלית, כולל שאלות של פלורליזם דתי, יחסי דת ומדינה, ומעמד האישה בהלכה. רבני צהר מפרסמים עמדות בנושאים אלו תוך שאיפה לאזן בין נאמנות להלכה לבין רגישות לצרכים החברתיים והערכיים של החברה המודרנית. הארגון שם דגש על דיאלוג פנים-דתי ועל גישור בין זרמים שונים בציבור הדתי-לאומי.