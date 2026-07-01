נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ( צילום: שאטרסטוק )

רעידת אדמה פוליטית מזעזעת את אוקראינה: ואלרי זלוז'ני, המפקד העליון לשעבר של צבא אוקראינה המכונה "גנרל הברזל", הודיע לנשיא וולודימיר זלנסקי כי הוא מוכן להתמודד מולו בבחירות לנשיאות אם אלו יתקיימו בסתיו הקרוב. המהלך מעמיד את שני המנהיגים הבולטים ביותר של המלחמה זה מול זה, ומסמן את הסדק העמוק ביותר בצמרת האוקראינית מאז פלישת רוסיה.

היחסים בין השניים, שהיו בעבר סמל לאחדות לאומית מול האויב הרוסי, התדרדרו למערכת יחסים רוויית חשדנות ומתח. בראיונות בלעדיים שקיים לאחרונה בלונדון, חשף זלוז'ני פרטים חדשים ומדאיגים על הקרע: הוא תיאר כיצד בספטמבר 2022 פשטו עשרות סוכני שירות הביטחון (SBU), הכפופים ישירות לנשיא, על משרדו במפתיע. האירוע הדרמטי גרם לזלוז'ני לחוש מאוים עד כדי כך ששקל ברצינות להזעיק כוחות צבא להגנתו האישית. "זה היה רגע שבו הבנתי שהמצב חמור יותר ממה שחשבתי", מסר המפקד לשעבר בראיון. הפשיטה על משרדו של מפקד הצבא העליון, בעיצומה של מלחמה קיומית, העידה על רמת האי-אמון שהגיעה לשיאה בין שני האישים. זלוז'ני לא חסך בביקורת גם על הניהול הצבאי של זלנסקי. הוא האשים את הנשיא בכישלון מתקפת הנגד של 2023, בטענה שזלנסקי התערב בתוכניות המבצעיות ופיזר את הכוחות במקום להתמקד בציר פריצה אחד, כפי שהציע הדרג הצבאי המקצועי. "הנשיא רצה להראות הצלחות בכמה חזיתות במקביל, אבל זה גרם לדילול הכוחות ולכישלון", טען זלוז'ני. רגע מביך: הפקיסטני ניסה להפסיק אותו - נשיא איראן המשיך לעדור ישראל גראדווהל | 24.06.26 100 שנות מאסר: פעילי שמאל הורשעו לאחר שפתחו באש על מתקן מעצר אריה רוזן | 24.06.26 הדחה והרחקה לבריטניה המתיחות הגיעה לשיא בפברואר 2024, כאשר זלנסקי הדיח את זלוז'ני מתפקידו כמפקד העליון ומינה אותו לשגריר בבריטניה. הצעד נתפס בעיני רבים כניסיון להרחיק את "גנרל הברזל" מהזירה הפוליטית המקומית ולמנוע ממנו להפוך לאיום פוליטי ממשי. אולם, כפי שמתברר כעת, ההרחקה הגיאוגרפית לא הצליחה לדכא את השאיפות הפוליטיות של המפקד הפופולרי.

“זלוז’ני עם קולונל־גנרל אולכסנדר סירסקי (משמאל) במהלך הקרב על קייב, מרץ 2022” ( צילום: By Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine - https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02hsyM65tuRAZoVMtw8t7mkmThD1sLeTw38ciXYUBuAAdQQNVKY4kNCdGVQPnkRBNvl, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124019181 )

למרות הניסיון להרחיקו, סקרים עדכניים באוקראינה מראים כי זלוז'ני נותר המתחרה המרכזי והחזק ביותר של זלנסקי. הפופולריות שלו בקרב הציבור האוקראיני נובעת מהתדמית שלו כמפקד צבאי מוצלח שהוביל את הצבא בשלבים הקריטיים של המלחמה, ומהתפיסה שהוא פחות פוליטיקאי ויותר איש צבא מקצועי.

מנגד, זלנסקי ממשיך לקרוא לאחדות לאומית ומדגיש בכל הזדמנות כי "כל פוליטיקה אחרת באוקראינה אינה נחוצה כרגע". הנשיא מנסה לשמר את חזית המאבק המאוחדת מול רוסיה ולהציג כל מחלוקת פנימית כפגיעה במאמץ המלחמתי. עם זאת, הודעתו של זלוז'ני על כוונתו להתמודד בבחירות מעידה כי הקרע עמוק מכדי לגשר עליו.

בעוד זלנסקי מנסה לדחות את מועד הבחירות בטענה שאי אפשר לקיימן בזמן מלחמה, זלוז'ני מאותת כי ייתכן שהקרב החשוב הבא שלו לא יהיה בחזית מול הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין, אלא בקלפי מול זלנסקי. השאלה המרכזית היא האם אוקראינה תצליח לשמור על אחדות פנימית בעוד היא נלחמת על קיומה, או שהמתח הפוליטי יפגע ביכולתה להתמודד עם האיום הרוסי.