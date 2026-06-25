סוף הדרך: פוטין צמא לדלק אחרי שלעג לאירופה 

מתוך הסרטון התעמולה של רוסיה ( צילום: מסך )

מה שהחל כסרטון תעמולה לעגני שהפיצו תועמלנים רוסים, בו הם טענו כי עד חורף 2023 האירופאים ייאלצו לזנוח את המכוניות ולעבור לרכיבה על סוסים בשל מחירי האנרגיה, הפך למציאות מרה דווקא עבור הרוסים עצמם.

הנבואה שהייתה אמורה "להכות" במערב חזרה כבומרנג לרוסיה, שמוצאת את עצמה כעת בעיצומו של משבר דלק חמור המאלץ את הרשויות להטיל הגבלות דרקוניות על הציבור. הסיבה המרכזית למשבר היא פגיעה בשרשרת האספקה בעקבות מתקפות אוקראיניות על בתי זיקוק לנפט. התוצאה היא מחסור חמור בסוגי בנזין ודיזל מסוימים ותורים ארוכים שנצפו בתחנות דלק, בין היתר בעיר ולדיווסטוק. ברחבי רוסיה, מושלים נאלצים להתמודד עם המצב באמצעות צעדי חירום: במחצ'קלה הוגבלה המכירה ל-20 ליטר בנזין בלבד לרכב. באזור ולדימיר המכירה הוגבלה ל-30 עד 60 ליטר, כשהמושל קרא לתושבים לצמצם נסיעות ולהימנע מאגירת דלק. לקרוא ולא להאמין: הנאום השקרי של ואנס לאיראנים - מול המצלמות ישראל גראדווהל | 21.06.26 תיעוד מדהים: האיראנים נכנסים - ויוצאים | כך נראו רגעי ההשפלה של ואנס ישראל גראדווהל | 21.06.26 1 באזור טמבוב נאסרה לחלוטין מכירת דלק לתוך מכלים וג'ריקנים כדי למנוע אגירה. באזורים כמו טולה ורוסטוב דווח כי תחנות דלק פרטיות פשוט נותרו ללא מלאי.

תמונה אמיתית של פיצוץ במתקן אנרגיה ברוסיה, אשר דווח עליו ביוני 2026 ( צילום: מסך )

חצי האי קרים בחושך

המצב הקיצוני ביותר נרשם בחצי האי קרים ובסבסטופול. מושל קרים הודיע על השעיית פעילויות תיירותיות ומחנות קיץ לילדים עד ספטמבר, תוך שהוא מציין את המחסור בדלק לצד חששות ביטחוניים. החל מיוני 2026, תחנות דלק בקרים הפסיקו לחלוטין למכור דלק לאנשים פרטיים ולעסקים.

בעיר סבסטופול המשבר חדר לכל תחומי החיים: התחבורה הציבורית הוגבלה, שעות הפעילות של בתי הקפה צומצמו, ואפילו תאורת הרחוב כובתה כדי לחסוך באנרגיה.