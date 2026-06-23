ניסו הכל: הנשק המוזר שכוחות העילית של אוקראינה מעלים לחזית

LRAD 1950XL-RT ( צילום: צבא אוקראינה )

תמונות מאימונים של כוחות המבצעים המיוחדים של צבא אוקראינה (SSO) חשפו מערכת יוצאת דופן שהותקנה על גבי כלי רכב צבאיים LRAD 1950XL-RT, מכשיר אקוסטי שנראה כמו רמקול ענק, אך נועד למשימות הרבה יותר מורכבות מהעברת הודעות.

המערכת, מתוצרת חברת Genasys האמריקאית, מסוגלת לשדר קול בעוצמה של עד 160 דציבלים ולשלוח מסרים ברורים למרחק של עד חמישה קילומטרים. בניגוד לרמקולים רגילים שמפזרים קול לכל הכיוונים, ה-LRAD ממקד את הצליל לקרן צרה ומדויקת, מעין "זרקור קולי" שמכוון לאזור מסוים. אבל השאלה המרכזית היא: למה צבא מודרני צריך רמקול ענק באמצע מלחמה? התשובה היא שלוחמה כיום אינה מתנהלת רק באמצעות אש. כוחות מיוחדים ברחבי העולם משתמשים יותר ויותר באמצעים שנועדו להשפיע על היריב לבלבל, להרתיע ולשנות את התנהגותו בלי בהכרח לפתוח באש. "מומחי סייבר תולשים שערות" | התמונה של הלפטופ שמביכה את ממשל טראמפ יוסי נכטיגל | 22.06.26 עבור יחידות כמו ה־SSO האוקראיניות, שמתמחות בפעילות מיוחדת ובעומק שטח האויב, מערכת כזו יכולה לשמש להעברת הוראות מרחוק, יצירת לחץ פסיכולוגי, פנייה לכוחות אויב ואף ניהול מחסומים בצורה בטוחה יותר.

LRAD 1950XL-RT, ( צילום: צבא אוקראינה )

היתרון הגדול שלה הוא היכולת לפעול ממרחק. במקום שחיילים יתקרבו לאזור מסוכן כדי להעביר מסר או לדרוש עצירה, ניתן לעשות זאת מתוך רכב מוגן ובטווח בטוח.

הטכנולוגיה הזו אינה חדשה לחלוטין. מערכות LRAD פותחו בתחילת שנות ה־2000, בין היתר בעקבות הצורך של צבאות וכוחות ביטחון להתמודד עם מצבים שבהם נדרש כלי ביניים, חזק יותר מקריאה רגילה, אך פחות קטלני מנשק חם.

כעת, בזמן שהמלחמה באוקראינה הופכת למעבדה ענקית לטכנולוגיות חדשות, גם הקול מקבל תפקיד חדש. במקום עוד נשק שמייצר פיצוץ, מופיעה מערכת שמנסה להשיג השפעה באמצעות דבר פשוט בהרבה: צליל.

השאלה היא האם "הנשק השקט" הזה יהפוך לכלי משמעותי בשדות הקרב של העתיד, או שיישאר בעיקר אמצעי מסייע ללוחמה פסיכולוגית. דבר אחד כבר ברור: גם בעידן הטילים והרחפנים, לפעמים הקול עצמו יכול להפוך לכלי נשק.