מתקפת כטב"מים חריגה בהיקפה הרעידה במהלך הלילה את רוסיה, כאשר מערכות ההגנה האווירית נאלצו להתמודד עם פשיטה המונית של 301 כלי טיס בלתי מאוישים בשטח המדינה ובמחוזות הכבושים. נחילים עצומים עשו את דרכם ישירות לעבר לב הבירה הרוסית, וזרעו בהלה רבה.

ראש עיריית מוסקבה סרגיי סוביאנין התייחס בדבריו לאיום ומסר כי "כמעט 60 כטב"מים שהיו בדרכם למוסקבה הופלו" וכי "כוחות החירום נשלחו לאזורים שבהם הופלו הכטב"מים". הדרמה הובילה לשיתוק מיידי של המרחב האווירי, ורשויות התעופה נאלצו לעצור לחלוטין את הטיסות בנמלי התעופה שרמטייבו, דומודדובו, ונוקובו וז'וקובסקי.

המתקפה במוסקבה התרחשה ימים ספורים בלבד לאחר שבית הזיקוק היחיד של העיר ספג מכה קשה, ונראה כי השלכות המערכה האוקראינית על מתקני האנרגיה כבר נותנות את אותותיהן. חצי האי קרים הוכנס למשבר דלק חריף, ומכירת הדלק לאזרחים ולעסקים הופסקה לחלוטין והוגבלה רק לכוחות הביטחון והממשל.

בעיר האסטרטגית סבסטופול המצב הידרדר במהירות לחשכה מוחלטת. המושל מיכאיל רזבוז'אייב קרא לתושבים המודאגים "לרסן את שימוש החשמל". במקביל, זעם התגובה הרוסי הופנה לעבר אוקראינה והוביל למרחץ דמים, שבו נהרגו חמישה אזרחים.

הטרגדיה הקשה ביותר התרחשה במחוז סומי, שם נמחקו שלושה דורות של משפחה אחת כאשר נער בן 13, אביו בן ה-36 וסבתו בת ה-73 נהרגו מפגיעה ישירה.

להבות ענק בערו גם בדרום המדינה, לאחר שטיל בליסטי רוסי מסוג איסקנדר נורה לעבר מתקן חקלאי באודסה. מושל המחוז אולח קיפר תיאר את זירת ההרס ומסר כי "כלי רכב ומכלי אחסון דלק עלו באש לאחר שהתקיפה פגעה במתקן חקלאי". הלהבות כילו את המבנים ואדם אחד נהרג במקום.

הזירה הימית הפכה גם היא לשדה קרב, כשרוסיה פתחה במצוד אחר נתיבי המסחר של אוקראינה והפציצה שלוש ספינות משא אזרחיות בלב ים. פגיעה ישירה והרסנית ספגה האונייה הטורקית ויקטרס, שהפליגה תחת דגל פנמה, והפכה למלכודת אש עבור אנשי הצוות שלה.

סגן ראש ממשלת אוקראינה אולכסיי קולבה מסר כי "טבח מצרי בן 58 נהרג ושמונה אנשי צוות נוספים, כולל אזרחים טורקים והודים, נאלצו להתפנות בסירת הצלה". קולבה הדגיש כי "הספינה ספגה נזק משמעותי" אך הוסיף כי שתי ספינות נוספות "ספגו מתקפה במהלך הלילה, אך איש לא נפגע והספינות המשיכו במסען".