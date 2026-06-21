תיעוד מדהים שמתפרסם ברשתות החברתיות ואשר מקורו אינו ידוע, מראה את הרגע בו האיראנים נכנסים לחדר המשא ומתן בזמן שסגן נשיא ארה"ב נמצא במקום.

בתיעוד נראה עראקצ'י האיראני משוחח עם הפקיסטני ומתנצל על כך שלא יוכל לקיים תמונה משותפת. לאחר שניות בודדות הוא עוזב את החדר יחד עם המשלחת האיראנית.

לאחר מכן נראה סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס בהלם מוחלט מהסיטואציה, מביט בפנים מושפלות ומנסה למצוא פתרונות אצל הגורם המתווך.

ייתכן, אומרים פרשנים, כי ההתנהלות הזו של האיראנים היא זו שגרמה לנשיא לחזור ולאיים על איראן.

לפי גורמים הבקיאים בפרטים איראן ידעה היטב כי צפויה תמונה משותפת, והחליטו ברגע האחרון לבטל אותה כדי להביך את ארה"ב.

יו"ר הפרלמנט האיראני הגיב הערב לאיומיו של טראמפ: "האם הם לא חושבים לעצמם שאם לאיומים שלהם הייתה השפעה כלשהי, הם לא היו מגיעים לנקודת הייאוש שהם נמצאים בה היום? אנחנו לא סומכים על האיומים של האמריקאים.

עדיף שיהיו זהירים עם הערותיהם. הכוחות המזוינים שלנו מוכנים להגיב בדרך אחרת.

מה שלא יגידו, אנחנו אלה שפעלו."