תיעודים מטרידים מהעימותים במנצ'סטר מעוררים זעם בבריטניה: מפגינים המזוהים עם המשטר האיראני הגיעו רכובים על סוסים לעצרת הזיכרון לעלי חמינאי, ועל פי הדיווחים השתמשו בהם כדי לרדוף אחרי מפגיני הנגד (חדשות בעולם)
בלב שדה קרב הנשלט על ידי רחפנים קטלניים וטכנולוגיה עילית, מופיע תיעוד יוצא דופן של חיילים רוסים המסתערים על עמדות אוקראיניות כשהם רכובים על סוסים | צבא רוסיה נסוג לשיטות לחימה מהמאה הקודמת בניסיון נואש לשרוד את "חומת הרחפנים" האוקראינית (חדשות בעולם)
רגע לפני כניסת השבת, תושבים ערבים על סוסים פרצו את הגדר המפרידה בין שכונת רמות לבית חנינה, ודהרו לכיוון השכונה הירושלמית | אחת התושבות: "מדובר באירוע חסר תקדים, כאשר כבר מספר פעמים, שוהים בלתי חוקיים חוצים את הגדר באין מפריע, התחושה שהיא שלמשטרה לא אכפת ממה שקורה פה" (חדשות)
חברת Kheiron Biotech הארגנטינאית יצרה חמישה סוסי פולו גזעיים ראשונים מסוגם בעולם באמצעות טכנולוגיית עריכה גנטית CRISPR, שפותחה לשיפור מהירות וכוח | אולם האיגוד הלאומי והתאגדות המגדלים הטילו חרם על הסוסים החדשניים ומזהירים מפני פגיעה בעתיד הספורט והחקלאות המסורתית במדינה, בעוד הרגולטור הביוטכנולוגי מאשר כי הסוסים עומדים בתקנות ואינם נחשבים אורגניזמים מהונדסים (בעולם)
מרים לוי ז"ל, אימא צעירה חסידת חב"ד, נהרגה בתאונה מחרידה בצפון הארץ לפני כשלושה חודשים, לאחר שסוסים בכביש גרמו לה לאבד שליטה על רכבה | בעל הסוסים, שחשוד בגרימת מוות ברשלנות, צפוי לקבל אלפי דונם של אדמות מדינה להרחבת המרעה (בארץ)
בימים האחרונים הופצו ברשתות החברתיות באוקראינה תיעודים של כוחות צבא רוסיה כשהם נעים באמצעות בעלי חיים שונים | באוקראינה מלגלגים על צבא רוסיה ה'אימתני' שחזר אל ימי האימפריה הרוסית אל הסוסים והגמלים | תיעוד (בעולם)