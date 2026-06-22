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"מומחי סייבר תולשים שערות" | התמונה של הלפטופ שמביכה את ממשל טראמפ

מומחי סייבר ואבטחת מידע נדהמים למול תמונה שהופצה ברשתות החברתיות, בה נראה סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס עושה שימוש בכרטיס שאינו שלו - לצד ראש ממשלת קטאר א-תאני | "מומחי אבטחת מידע תולשים את שערותיהם", כתבה מומחית OSINT ישראלית ברשת איקס (מעניין) 

ואנס וקושנר לצד ראש ממשלת קטאר (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, עומד במרכזה של ביקורת ציבורית חריפה ברשתות החברתיות, לאחר שפורסם תיעוד שבו הוא נראה מפעיל מחשב נייד באמצעות כרטיס זיהוי שאינו שלו.

בתמונה הרשמית מופיעים לצדו גם ג'ארד קושנר, ולא אחר מראש ממשלת קטאר שאינו מחזיק בשום סיוג ביטחוני אמריקני, כשהם מביטים יחד עמו במסך המחשב.

הגדלה של צילום המסך חשפה כי הכרטיס המחובר למחשב הנייד של ואנס הוא כרטיס חכם מסוג כרטיס גישה נפוץ, המשמש לזיהוי מאובטח של אנשי ביטחון אמריקאים. מדובר באמצעי זיהוי חיוני המאפשר גישה ישירה לרשתות המחשוב והמידע של משרד ההגנה האמריקאי, אשר השימוש בו על ידי אדם אחר אסור לחלוטין.

מומחי אבטחת מידע וסייבר שהגיבו לפרסום הביעו תדהמה לנוכח המתרחש בתמונה, והגדירו את ההתנהלות כרשלנות וחוסר אחריות בולטים. הביקורת התעצמה נוכח העובדה כי קושנר, שאינו מחזיק כיום בתפקיד רשמי בממשל ואינו בעל סיווג מתאים, צופה במסך יחד עם מנהיג זר., כל זה בשעה שהכרטיס המשמש אותם שייך כלל לאישה אחרת שאינה בתמונה.

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