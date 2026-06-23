נער רוסי נשלח למאסר בגלל הזמנת פיצה: זו הסיבה המוצדקת

בית משפט ברוסיה גזר השבוע על סטודנט בן 18 חמישה ימי מאסר בפועל, לאחר שהזמין פיצה במסעדה מקומית תחת השם אדולף היטלר. המקרה, שהתרחש בעיר ניז'ני טאגיל שבאזור הרי אוראל, עורר סערה ציבורית ברוסיה והוביל לפתיחת הליכים משמעתיים נגד הסטודנט במכללה שבה הוא לומד.

טימופיי וחונין, תלמיד במכללה לבנייה, הואשם ב"תעמולה של סמלים נאציים" לאחר שביצע את ההזמנה המזעזעת. על פי דובר בית המשפט של מחוז סברדלובסק, המקרה התגלה כאשר אלכסיי סבאלוב, חבר באספה המחוקקת האזורית המייצג את מפלגת השלטון "רוסיה המאוחדת", דיווח למשטרה על האירוע.

סבאלוב תיאר את האירוע בערוץ הטלגרם שלו: "כל זה קרה מול חבר שלי – חייל משוחרר מהמבצע הצבאי המיוחד", כינוי רשמי למלחמה באוקראינה. "אני לא יודע איך הוא הצליח לעצור את עצמו מלרסק לו את הפרצוף לתוך השולחן", הוסיף.

החקירה המשטרתית חשפה כי המקרה לא הסתיים בהזמנת הפיצה בלבד. על פי הצהרת משרד הפנים האזורי, נמצא כי וחונין גם צייר "סמלים אסורים" על שולחן הלימודים שלו במכללה, צילם אותם ושיתף בפורום צ'אט מקוון. הממצאים הללו החמירו את מצבו המשפטי.

לאחר מעצרו בשטח המכללה, הביע וחונין חרטה מיידית על מעשיו. "הוא בקושי עוצר את דמעותיו, והתנצל בפני כל מי שרגשותיו נפגעו מהתנהגותו", נמסר בהצהרת משרד הפנים. הסטודנט, שהודה באשמה, אולץ גם להתנצל על התנהגותו מול המצלמה.

כעת עומד וחונין בפני גירוש אפשרי מהמכללה לבנייה שבה הוא לומד. המקרה מצטרף לשורה של אירועים דומים ברוסיה בשנים האחרונות, המעידים על רגישות מיוחדת של הרשויות לכל ביטוי הקשור לנאציזם.

המקרה הנוכחי מדגים את הרגישות הרוסית לסמלים נאציים, במיוחד לאור ההיסטוריה הכואבת של המדינה במלחמת העולם השנייה. חוקי רוסיה אוסרים באופן מוחלט על תעמולה נאצית ושימוש בסמליה, והעונשים על הפרת החוק יכולים להיות חמורים.