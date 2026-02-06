מי הבא בתור? אחרי לכידתו הדרמטית של מדורו, דונלד טראמפ חושף את "דוקטרינת דון-רו" ומבהיר לעולם שוונצואלה הייתה רק ההתחלה | מתוכניות לסיפוח גרינלנד ועד איומים צבאיים ישירים על קולומביה ומקסיקו - כך מתכנן הבית הלבן לעצב מחדש את מפת העולם ולהשיב את "הבכורה האמריקנית" בכל מחיר (חדשות בעולם)
סוכן יהודי בכיר בענקית הנדל"ן JLL פוטר לאחר שהשווה במייל פנימי, שהופץ בתפוצה רחבה לעובדים, את ראש העיר ניו יורק הנבחר זוהראן ממדאני להיטלר | הוא הביע חשש מפני זינוק באנטישמיות בעיר, וסיפר כי קיבל עשרות תגובות תמיכה (יהדות בעולם)
יאיר נתניהו יצא במתקפה על המתווכת קטאר וטען כי "היא הכוח העיקרי מאחורי גל האנטישמיות חסר התקדים ברחבי העולם" | "היא גרמניה הנאצית המודרנית. אמיר קטר ואימו הם היטלר וגבלס המודרנים", טען בנו של ראש הממשלה (חדשות)
כותרות העיתונים בקהיר הושחרו: "פיתוח טילי קרקע-קרקע מצרי בעלי ראשי נפץ כימיים, מכוונים אל עבר תל-אביב" | 15 שנה אחרי השואה, ושוב מדענים נאצים עושים יד אחת עם נאצר ומאיימים להשמיד את ישראל | המוסד מלכלך ידיים ומגייס את החייל מספר אחד של היטלר | זהו סיפורו של ענק הקומנדו, אוטו סקורצני, שכמעט חטף את הגנרל אייזנהאואר, אבל לא הצליח להסיר את שמו מרשימות החיסול של שמעון ויזנטל (מגזין בבלי)
מדברי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, השתתף בכנס הבינלאומי למאבק באנטישמיות שיזם שר החוץ גדעון סער, והתייחס לאירועים שעל סדר היום | לדבריו של רוביו: "אין שום מקום לפשרות מול אנטישמיות. אין דרך להבחין 'בניואנסים' בין שנאה לישראל לשנאה ליהודים" (מדיני)
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הקלטות נדירות של שיחות
עם נאצים בכירים שוחררו לציבור | בהקלטות נשמעים בכירים משוחחים בגלוי
על פקודת ההשמדה של היטלר וזוועות השואה - ההקלטות וחומרים נדירים נוספים זמינים לציבור
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