ברלין: הבונקר האחרון של היטלר עלול להיהרס - והרוחות סוערות

תוכניות לבניית דירות ומשרדים על שטח המושבה של הקנצלריה החדשה בברלין מעוררות סערה בגרמניה, לאחר שהתברר כי הן כוללות את הריסתו של בונקר היסטורי שנותר שלם מתקופת הרייך השלישי. מדובר במבנה בשטח של כ-1,200 מטרים רבועים עם קירות ותקרה בעובי 1.7 מטרים, ששימש את הצורר הנאצי ובית חולים בסוף מלחמת העולם השנייה.

המועצה לשימור אתרים בברלין הביעה ביקורת על היוזמה והדגישה כי למקום ערך היסטורי רב. לדבריהם, "הקנצלריה החדשה של הרייך הייתה מרכז התכנון ונקודת המוצא של מלחמת העולם השנייה וגם מסמלת את הסוף הקטסטרופלי של המשטר הנאצי". המועצה קראה להעריך את אפשרות השימור באופן רשמי.

כריסטיאן גאבלר, הסנאטור לדיור בברלין, הבהיר כי הוא תומך בהמשך תוכניות הפיתוח ולא בשימור המבנה. "אנחנו לא עומדים בדרכם של פיתוחי דיור חדשים רק כדי לשמר בונקר שאולי אפילו יהפוך למקום עלייה לרגל", אמר גאבלר לעיתון המקומי.

מנגד, דיטמר ארנולד, יו"ר איגוד העולם התחתון של ברלין, מגדיר את הריסת האתר כ"טירוף מוחלט". ארנולד קורא להקים במקום מוזיאון ואתר זיכרון בשיתוף מוזיאון השואה במקום להרוס את השרידים. "זה אתר של המבצעים", טען ארנולד.

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"זה היה מרכז הכוח של גרמניה הנאצית, הקנצלריה החדשה של היטלר, ואלו השרידים האחרונים", הוסיף ארנולד. לדבריו, "כל כך הרבה היסטוריה הושמדה כאן בגרמניה, גם היסטוריה קומוניסטית וגם היסטוריה נאצית. אנחנו לא יכולים להמשיך לעשות זאת".