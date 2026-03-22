המנהיג העליון החדש של איראן נפצע ברגליו בתקיפות, כך לפי דיווח של הטיימס | מוג'תבא חמינאי טרם הופיע בציבור מאז מינויו שלושה ימים לאחר ההכרזה על מינויו, ולפי ההערכות נותר במיקום חסוי עקב פציעה שספג בתקיפה הישראלית-אמריקאית ותחת איום חיסול ישראלי ישיר (חדשות)
דו"ח של מכון ISIS חושף סימני שאלה ביחס להצהרות צה"ל לממצאים בשטח במתחם הגרעין הסודי. בעוד מבנים עיליים הושמדו בתקיפה, המבנה התת-קרקעי שהוצג כליבת פרויקט הנשק נותר, על פי הלוויינים, ללא פגע (מלחמה עם איראן)
חיל האוויר האמריקני חתם על חוזה ענק עם בואינג לרכש פצצות GBU-57 חודרות בונקרים לחידוש המלאי שנוצל בתקיפת מתקני הגרעין באיראן. המהלך, לצד שיגור נושאת המטוסים "פורד" למזרח התיכון, מעניק גיבוי עוצמתי לאיומי הנשיא טראמפ במידה והמו"מ מול טהרן ייכשל (בעולם)
בזמן שטראמפ עסוק בבניית אולם הנשפים, הבונקר התת-קרקעי של הבית הלבן עומד גם הוא בתהליך של שיפוץ, כך עולה מדיווח של CNN | עבודות תשתית נרחבות להקמת בונקר פיקוד תת-קרקעי חדיש וחשאי מתבצעות בימים אלו תחת הבית הלבן (בעולם)
האיום האירופי החדש נחשף: חיל האוויר השוודי מקדים את לוחות הזמנים ומחמש את מטוסי ה"גריפן" בטיל השיוט הגרמני TAURUS | הנשק שנועד להשמדת מטרות מבוצרות יאפשר תקיפות עומק קטלניות ודיוק כירורגי - צעד שמשנה כעת את כללי המשחק מול האיומים בזירה (צבא, טכנולוגיה)
ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר את ישיבת הממשלה והקבינט אל בונקר ממוגן במקום שאינו ידוע לציבור, בעקבות איום ביטחוני מצד החות'ים. מקורות בסביבתו מוסרים כי ההחלטה גם קשורה לקרובתו של ראש הממשלה לעדותו הקרובה במשפטו, בעוד גורמי השב"כ סבורים כי האבטחה הקיימת מספקת (פוליטי, משפט)
לפי דיווח בטהרן: מנהיג איראן חמינאי שברח לבונקר, האציל לאחרונה מסמכויותיו לידי משמרות המהפכה | בנוסף נאמר: כי חמינאי עדיין שוהה בבונקר התת-קרקעי יחד עם משפחתו, ומשמרות המהפכה מנהלות את הלחימה בצורה מלאה (חדשות)