זעזוע בעיר קרפנטרה לאחר שההמנון הלאומי של משטר וישי הושמע בבניין העירייה ביום הניצחון על גרמניה הנאצית | ראש העיר מהימין הקיצוני אמר שאין לו קשר לאירוע, וכי הוא מתכוון להגיש תלונה במשטרה (חדשות, בעולם)
בליל הבדולח, ליל ה-9-10 בנובמבר, ט"ז בחשוון תרצ"ט, אלפי בתי כנסת נשרפו עד אפר ברחבי גרמניה ואוסטריה, חלקם בני מאות שנים | ספרי תורה, ספרי קודש ורכוש רב של יהודים עלו בסערה בלהבות, הלילה שבו האויב הנאצי שפך את זעמו על עצים ואבנים | גם עשרות יהודים נרצחו בפרעות בלילה זה, בנוסף לעשרות אלפים שנעצרו לקראת גירושם למחנות המוות | כתבי סוכנות הידיעות הזרה תיעדו שיחה מירושלים עם שורדי הלילה ההוא (בעולם)
מרצה אקדמית ממכללה בצפון פרסמה פוסט ברשת החברתית שלה, בו היא כתבה דברים נוראיים נגד מדינת ישראל | בחוג הפרופסורים קוראים למועצה להשכלה גבוהה ולשר החינוך "להחיל כללי אתיקה מחייבים באקדמיה, שיבדילו בין חופש מחשבה לחופש השמצה, ויקבעו מנגנון ברור להשעיה של מרצים הפועלים נגד המדינה (חדשות בארץ)
שורדת השבי אמילי דאמרי הטיחה ביקורת בראש ממשלת בריטניה: "אם הוא היה בשלטון במלחמת העולם השנייה, הוא היה פועל להכרה בכיבוש הנאצי במדינות כמו הולנד, צרפת או פולין? זו לא דיפלומטיה - זה כישלון מוסרי. תתבייש" (חדשות)
במלאות85 שנהלעקדתו של הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"לשחל בתאריך י"אתמוז – עם שורות קצרות על דמותושל רבם של בני הגולה שמסר נפשו על לימודהתורה ועל קידוש שמו יתברך |על השקפתו מאירת העינייםבענייני חיי שעה וחיי עולם |“קדושים שרופים באש"(יהדות ואקטואליה)
ביום שבו אנו זוכרים את ששת המיליונים, עולה סיפורו של האיש שהציל מיליוני בני אדם ובלי דעת, הניח יסוד להשמדה של העם שלו | ד"ר פריץ הבר, יהודי מומר, חתן פרס נובל, שהמציא גז לחקלאות שהומר לחומר ההרסני בהיסטוריה שלנו | "מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ" (מגזין כיכר)
הרב יששכר שלמה טייכטל הי"ד, נרצח בשנות השואה בתאריך י"ג
בשבט | שורות
קצרות לזכרו של רב ותלמיד חכם עצום, שאת
דעותיו והשקפותיו פרש על הכתב בשפה ברורה
ונעימה, ומסר נפש לקיום מצוות עד לנשימה האחרונה (יהדות
ואקטואליה)