הודעת ההתפטרות הדרמטית של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, לנוכח המרד הפנימי נגדו במפלגת הלייבור, סוללת את דרכו של ראש עיריית מנצ'סטר רבתי לשעבר, אנדי ברנהאם, אל לשכת ראש הממשלה בלונדון.

ברנהאם בן ה-56, שגרף לאחרונה ניצחון מוחץ בבחירות מיוחדות לפרלמנט, מסתמן כמי שירש את הנהגת המפלגה והמדינה ללא קרב פנימי משמעותי, במה שמכונה במערכת הפוליטית המקומית כהכתרה, וצפוי להפוך לראש הממשלה השביעי של הממלכה בתוך עשור בלבד.

כניסתו המתוכננת של ברנהאם לדאונינג 10 מעוררת עניין רב בישראל, לאור השינוי ההדרגתי שחל בעמדותיו המדיניות לאורך השנים. בעשור הקודם נחשב ברנהאם לתומך מובהק של ישראל, התנגד לתנועת החרם במפלגת הלייבור ובכלל, וכינה את המדינה "דמוקרטיה בעלת היסטוריה ארוכה של הגנה על מיעוטים וקידום זכויות אזרח", ואף הבטיח במהלך המרוץ הפנימי בשנת 2015 כי ישראל תהיה היעד הראשון שלו לביקור רשמי בחוץ לארץ.

בשנים האחרונות אימץ ברנהאם קו ביקורתי יותר, ובעוד סטארמר סירב לקרוא להפסקת אש מיד לאחר מתקפת הטרור בשביעי באוקטובר, ברנהאם היה בין הבכירים שקראו לעצירת הלחימה שבועות ספורים לאחר פרוץ המלחמה.

בנוסף לכך, הוא הפעיל לחץ כבד להכרה מיידית במדינה פלסטינית, צעד שלדבריו אינו מתנה שיש לתת, אלא זכות שיש להכיר בה, עוד בטרם נקטה הממשלה הנוכחית בצעד דומה.

ברנהאם נמנע מלהאשים את ישראל ברצח עם והצהיר כי הוא "אינו יכול לשפוט דברים בעלי היקף כה גדול ממקומי כראש עיר", אך הוסיף כי הוא כן מודאג מהאופי הבלתי פרופורציונלי של מה שקרה מבחינת ההרס, וחייב להתקיים תהליך מלא של חקירה ומתן דין וחשבון. מנגד, גורמי שמאל קיצוני בבריטניה תקפו אותו בעבר על חברותו בארגון ידידי ישראל וטענו כי מדובר בפוליטיקאי ציוני השותף לערכים אלו.

מבחינה פוליטית פנימית, המנהיג המיועד נחשב לנציג מחנה השמאל הרך של הלייבור ומציג סגנון ישיר ואופטימי המזוהה עם צפון אנגליה, המהווה ניגוד מוחלט לקודמו בתפקיד.

יועצו לשעבר של טוני בלייר, ג'ון מקטרנן, ציין כי ברנהאם פשוט "אופטימי ושמח ונראה שהוא נהנה להיות פוליטיקאי", והוסיף כי "מנהיגים או מעוררים בך השראה, או שהם מדכאים אותך מעט", בעודו רומז לראשי ממשלה קודמים שלא נהנו מהתפקיד.

הפופולריות שלו התעצמה במהלך כהונתו כראש עיריית מנצ'סטר מאז שנת 2017, אז זכה לכינוי "מלך הצפון" בעקבות מאבקיו בממשל המרכזי בלונדון נגד הגבלות הקורונה שפגעו בכלכלת האזור.

מבקריו של ברנהאם טוענים כי מדובר בזיקית פוליטית גמישה ששירתה תחת מנהיגים בעלי אידאולוגיות מנוגדות וכי הוא נוטה להשמיע הצהרות פופוליסטיות כדי לרצות את הקהל.

מבקרים מזהירים כי ברנהאם התרגל יחסית לומר כל מה שעל ליבו, אך כעת הוא מקבל שיעור חד למדי בצורך לשקול את דבריו ביתר זהירות, שכן המציאות בלשכת ראש הממשלה מורכבת בהרבה וכוללת התמודדות יומיומית עם מאות נושאים דחופים ללא זמן למחשבה ממושכת.

ברנהאם נולד בליברפול בשנת 1970 למשפחה ממוצא אירי, למד באוניברסיטת קיימברידג' ונבחר לראשונה לפרלמנט בשנת 2001, שם כיהן ברציפות במשך שש עשרה שנים ואף החזיק במספר תיקים בכירים בממשלותיהם של גורדון בראון וטוני בלייר.

לאחר שני הפסדים קודמים בהתמודדות על הנהגת המפלגה, פנה לפוליטיקה המקומית, וכעת הוא שב אל הבמה הלאומית בעקבות ניצחון מוחץ בבחירות המיוחדות במחוז מייקרפילד שסללו את דרכו חזרה ללונדון.