בבלי
תיאום כוונות

הסיוט של האיראנים: התיעוד המצמרר של הצלפים מהלוויית חמינאי

בעוד רבבות מתייפחים על מותו של "המנהיג העליון", קני הרובים שעל הגגות מזכירים לעולם את האמת המרה - אלו אותם הצלפים שרק בינואר האחרון הפכו את רחובות טהראן לשדה קטל, וכעת הם ה"מגינים" של מסע הלוויה (חדשות בעולם)

צלפים בהלווית חמינאי (צילום: מסך -רשתות ערביות)

בזמן שרבבות איראנים גודשים את מתחם התפילה בטהראן כדי לחלוף על פני ארונותיהם של עלי חמינאי ובני משפחתו, מעל לראשיהם ניצבת תזכורת דוממת ומאיימת לכוחו הברוטאלי של המשטר.

תיעודים מהשטח חושפים פריסה נרחבת של צלפים הממוקמים על גגות המבנים המשקיפים על קהל, כחלק ממערך אבטחה חסר תקדים המלווה את טקסי הקבורה.

הנוכחות המאסיבית של הצלפים על הגגות מעוררת צמרמורת לאירועי הדמים שזעזעו את רק חודשים ספורים לפני פרוץ המלחמה. זהו אותו מערך צלפים שבו השתמש המשטר בינואר האחרון כדי לדכא באכזריות את המחאות נגד הממשל.

צלף בהלוויית חמיאני
צלף בהלוויית חמיאני| צילום: צילום: רשתות חברתיות

באותם שבועות שקדמו למלחמה, מאות אלפי איראנים יצאו לרחובות והתעמתו עם כוחות הביטחון. הדיכוי האלים שהוביל המשטר, שכלל שימוש באותם צלפים המוצבים כעת על הגגות, הסתיים בטבח שבו נהרגו אלפי מפגינים.

כעת, אותם קנים שמיומנים בירי אל עבר אזרחים "מורדים", מופנים לכאורה כלפי חוץ כדי לאבטח את מסע הלוויה של האיש שעמד בראש המערכת שהורתה על הירי.

הלוויה מתקיימת ברגע קריטי עבור איראן, כאשר מנהיגיה מנסים להפגין אחדות ומשילות לאחר ששרדו את מתקפות ארה"ב וישראל.

ההמונים בהלוויה
ההמונים בהלוויה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בזמן שבכירי המשטר והצבא מקיפים את הארון המוצג תחת זכוכית, הצלפים מלמעלה מוודאים ששום סממן של התנגדות לא ירים את ראשו בתוך הקהל.

ברשתות החברתיות, התיעוד של האבטחה הכבדה והצלפים לא עבר בשתיקה. לצד דיווחים על "מיליארדי" משתתפים (לפי טענות תומכי המשטר), עלו קולות המלגלגים על הפחד של ההנהגה מפני עמה שלה, עם תגובות המציינות כי "בדיוק כך הם המשיכו להגן על הבוס, והוא הלך".

אפילו נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס למראות בציניות כשתהה האם מדובר ב"דמעות מזויפות", לאור השנאה העזה שחלקים נרחבים בציבור חשו כלפי חמינאי לפני המלחמה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@babli.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר