מספרים בלתי נתפסים: כך סיפק טראמפ למשטר את ההזדמנות להיפטר מהבוגדים

ארגון זכויות האדם אמנסטי אינטרנשיונל דיווח כי יותר מ-6,000 בני אדם נעצרו באיראן מאז פרוץ המלחמה עם ארצות הברית וישראל ב-28 בפברואר. המעצרים ההמוניים מבוצעים כחלק ממסע דיכוי חריף שמנהלים שירותי הביטחון במדינה נגד מתנגדי משטר, פעילים פוליטיים וחברי ארגונים אזרחיים.

מאז הפסקת האש עליה הכריזה ארה"ב, גברו המעצרים ופעולות הנקם בחשודים בהתנגדות למשטר. כך, במקום ההבטחה לסייע למפגינים, הפקיר אותם הנשיא טראמפ לגורלם המר.

במסגרת גל המעצרים, כוחות הביטחון האיראניים עצרו ביום רביעי האחרון בביתם את פעילי איכות הסביבה הבולטים חומאן ג'וקאר וספידה קשאני. עורך דינם, חוג'את קרמאני, מסר כי השלטונות החרימו את המכשירים האלקטרוניים של השניים, ועצרו יחד עמם גם את סימה קשאני, אחותה של ספידה הסובלת מטרשת נפוצה.

עורך הדין הוסיף כי השלטונות באיראן טרם פרסמו את ההאשמות הרשמיות נגד העצורים, וכי הם הורשו לשוחח בקצרות עם הוריהם בלבד. משרד החוץ האיראני וכלי התקשורת הממלכתיים במדינה סירבו להתייחס למעצרם של הפעילים, שהיו חברים בקרן למורשת חיות הבר וריצו בעבר שש שנות מאסר בגין האשמות ריגול שהוכחשו על ידם.

פעילה סביבתית שנעצרה בעבר יחד עמם, אמרה בראיון כי מאז שחרורם הם לא מורשים לעבוד. ביאני ציינה כי "הם לא לקחו חלק בשום פעילות, בין אם סביבתית, פוליטית או חברתית. זה הופך את המעצר החוזר שלהם למדאיג עוד יותר."

לדבריה של ביאני, המעצרים הנוכחיים מעבירים מסר ברור לכל העוסקים בתחום באיראן "שעצם קיומנו, הזהות שלנו כמומחי סביבה עצמאיים, אינם לגיטימיים, ושאנחנו נמצאים בסכנה ללא קשר למעשינו." המשטר הגביר את השימוש בעונשי מוות ובמעצרים מאז הפגנות הענק שזעזעו את המדינה בחודש ינואר האחרון.

האסיר הפוליטי לשעבר סיאמק נאמזי מתח ביקורת חריפה על המשטר ברשתות החברתיות וכתב כי "הרפובליקה האסלאמית מדברת על הצורך ב'פיוס לאומי'. הסבירו כיצד גרירת שניים מהאנשים הטובים ביותר של איראן, יחד עם אישה חולת טרשת נפוצה שטיפלה באביה המתאושש, ללא אישומים, ללא שקיפות וללא הליך תקין, היא פיוס."

המעצרים מתבצעים בשעה שהמשטר האיראני מנסה להציג תמונת מצב של אחדות לאומית ברקע טקס הלווייתו של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן קרא השבוע לאזרחים מכל העדות, הדתות והנטיות הפוליטיות להשתתף בהלוויה, למרות המצב הכלכלי הקשה והדיכוי הפוליטי הגובר במדינה.