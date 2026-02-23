טהראן בוערת מחדש, למרות נהרות של דם ואלפי הרוגים בגל הדיכוי הקטלני ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, הסטודנטים חוזרים לקמפוסים ודורשים דבר אחד בלבד: את נפילת המשטר: "נילחם, נמות, ונחזיר לעצמנו את איראן" (העולם הערבי)
למרות הטון התקיף ושרשרת האיומים שמפיץ המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, האיש בן ה-86 כמעט ואינו מנהל את ענייני המדינה המתקרבת להפיכה | לפי דיווחים בעולם, חמינאי שהבין כי קץ שלטונו קרב, מינה בשיא המחאות את מקורבו, עלי לאריג'אני, למנהל המדינה בפועל | במקביל דווח על מהלך להדחת חמינאי מהשלטון שהוביל נשיא איראן לשעבר, חסן רוחאני - ונכשל (בעולם)
ברצף של תיעודים מרחבי איראן, ובמיוחד מאוניברסיטה בטהרן הבירה, נראים מפגינים צעירים שקוראים קריאות נגד המשטר | באחד התיעודים נראים סטודנטים שתוקפים סטודנטים אחרים שהביאו דגל פלסטיני: "תתקעו אותו" (העולם הערבי)
מקורות אופוזיציה באיראן מדווחים שכוחות הביטחון האיראניים יורים לעבר המונים שמוחים נגד המשטר וקוראים "מוות לחמינאי" | בעוד טהרן מנסה להקרין עוצמה ואחדות, דיווחים מצביעים על כך שהזעם הציבורי במדינה נותר בשיאו (בעולם)
צילומי רנטגן שהגיעו לידי הגרדיאן הבריטי חשפו את גודל הזוועות שעברו האיראנים שיצאו על מנת להפגין נגד המשטר | בצילומים נראים עשרות כדורי רסס מצטברים בראש, בעיניים, בחזה ובמקומות נוספים | במקרים אחרים, הוכיחו צילומים כי בוצע ירי מטווח קרוב, מה שמעיד על ירי מכוון בעצורים (בעולם)
הפרשן לענייני איראן מעריך כי הטריגרים שהובילו לפרוץ המחאות האחרונות לא שכחו, ועדיין באיראן יש מי שמוכנים להקריב את חייהם עבור הדור הבא. הוא טוען כי למרות שאנשים יודעים שהם עלולים לההירג בהפגנות - הם מוכנים לצאת לרחובות | הוא יודע על אזרחים איראנים ששיגרו צוואות לעיתונאים לפני שהצטרפו למחאות (העולם הערבי)
ערפאן סולטאני, הצעיר שהפך לסמל המחאה באיראן והאיש שגרר את זעמו של טראמפ - שוחרר בערבות | הצעיר היה מועמד להוצאה להורג על ידי המשטר והפך לסמל המחאה, כעת איראן משתמשת בשחררו כדי להרגיע את וושינגטון, תוך שהיא רוצחת אחרים (חדשות)
בצעד דרמטי שצפוי לשנות את פני המערכה מול טהראן, האיחוד האירופי קרוב להכרזה היסטורית על משמרות המהפכה כארגון טרור לצד דאעש וחמאס |ראש מדיניות החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס: "אם אתה פועל כטרוריסט, עליך לקבל יחס של טרוריסט" (חדשות בעולם)
המשטר האיראני מיהר לנצל פרסום שגוי בערוץ 12, בו נראתה תמונה של צעירה ישראלית עליה נטען כי היא "נהרגה בהפגנות באיראן" | משרד החוץ האיראני פרסם תמונת מסך של התקרית תחת הכותרת: "חשיפת קמפיין הדיסאינפורמציה נגד איראן" (בעולם)
בדו-קרב טכנולוגי חסר תקדים מעל שמי המזרח התיכון, התנפצה הבטחת האינטרנט החופשי של אילון מאסק לאזרחים האומללים באיראן | מול מערכות שיבוש צבאיות מתוחכמות שהצליח משטר הדמים להחשיך את התקווה הדיגיטלית האחרונה של המפגינים (העלם הערבי)
על רקע מתיחות גוברת והולכת בין וושינגטון לטהרן, כאשר טראמפ הבהיר לא פעם כי הוצאות להורג המוניות של מפגינים, מהווים "קווים אדומים" שחצייתם עלולה להוביל לתקיפה צבאית באיראן - במשטר מזלזלים בנשיא | התובע הראשי של איראן הכחיש את טענתו של טראמפ לפיה התערבותו עד כה עצרה את הריגתם של 800 אסירים, וכינה את דבריו "יהירים ושקריים לחלוטין" (בעולם)
איראן סובלת מהשלכות כלכליות חמורות בעקבות ניתוק האינטרנט הממושך | בעלי עסקים רבים, שהסתמכו על פרסום ומכירות ברשתות החברתיות, מדווחים על ירידה חדה בהכנסות, ולרוב אינם יודעים מתי תחזור הגישה לאינטרנט - אם בכלל | שיבושי אינטרנט קודמים עלו לכלכלה מיליארדי דולרים (בעולם)
בעוד המשטר בטהרן מהדק את החנק על חופש המידע ורוקם תוכנית לניתוק קבוע מהרשת הגלובלית, אזרחים נואשים מוצאים פתרון יצירתי ומסוכן: חציית הגבול לטורקיה רק כדי לשלוח הודעה או להגיש מועמדות לאוניברסיטה | האם איראן בדרך להפוך לאי דיגיטלי מבודד? (העולם הערבי)
גורמים איראניים ששוחחו עם רשת אל-ג'זירה מסרו כי איראן קיבלה מסר מטראמפ, לפיו ארה"ב ביטלה את תוכניות המתקפה שלה על משטר האייתולות | המסר הועבר במהלך הלילה, אמר הגורם האיראני | הדיווח מגיע לאחר שהנשיא האמריקני טען אמש כי איראן הפסיקה להרוג מפגינים ואף הודיעה על ביטול גזר דין המוות לערפאן סולטני, הנידון למוות הראשון במחאות הענק (בעולם)