סקר מקיף חושף: 57% מהיהודים חוו אנטישמיות בשנה האחרונה | 38% מסתירים סממנים יהודיים בציבור | 8% חוו אלימות פיזית | 23% נעדרים מאירועים יהודיים מחשש לחייהם | הקהילה דורשת אימוץ הגדרת IHRA | הנתונים המלאים מהסקר המגלם את המציאות המפחידה של יהודי ארה"ב, החוגגת 250 שנה (בעולם)
משרד האוצר האמריקני בוחן הנפקת מטבע זיכרון מיוחד לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, עם עיצוב הכולל את פניו של הנשיא דונלד טראמפ וסמליות פטריוטית מובהקת | שר האוצר סקוט בסנט וגזבר האוצר ברנדון ביץ' חשפו טיוטות ראשוניות והציתו ויכוח ציבורי סוער סביב השאלה האם מדובר במחווה לאישיות בעלת חשיבות היסטורית או בצעד פוליטי שנוי במחלוקת (בעולם)