סקר מקיף שפורסם היום (שישי) על ידי התנועה למאבק באנטישמיות (CAM) לקראת חגיגות ה-250 לעצמאות ארצות הברית, חושף תמונת מצב קשה ומדאיגה: 58% מיהודי אמריקה מדווחים כי הם מרגישים פחות בטוחים בהשוואה לשנה שעברה, ורוב מוחלט של 57% חוו אנטישמיות באופן אישי במהלך השנה האחרונה.

המחקר, שנוהל על ידי המרכז הלאומי לחקר דעת קהל באוניברסיטת שיקגו (NORC), מצביע על שינוי דרמטי בהתנהגות היומיומית של יהודי אמריקה. כ-1.2 מיליון מבוגרים יהודים נמנעו מלהגיע לאירועים קהילתיים ודתיים מתוך חשש ממשי לביטחונם האישי. צנזורה עצמית והסתרת זהות הפחד המוחשי בשטח מתורגם לשינויים קיצוניים בהתנהגות היומיומית. על פי הממצאים, 38% מהנשאלים הודו כי הם מסתירים סממנים יהודיים בציבור, 32% נמנעים לחלוטין מפרסום תוכן מזהה ברשתות החברתיות, ו-23% - המייצגים כ-1.2 מיליון איש - בחרו להחמיץ במודע אירועים או טקסי דת יהודיים מחשש לביטחונם. דרמה בלונדון: ראש ממשלת בריטניה צפוי להודיע על התפטרותו מחר ישראל גרוס | 21.06.26 "הם מפלצות": ממדאני התפרץ בנאום נגד השדולה הפרו ישראלית אריה רוזן | 21.06.26 הנתונים מראים כי הנראות הציבורית הפכה לגורם סיכון ישיר. 46% מהיהודים האורתודוקסים ו-44% מהפעילים בקהילה חוו פגיעה אישית, לעומת 17% בלבד מאלו שאינם מעורבים בחיי הקהילה. כלומר, ככל שאדם מחצין יותר את יהדותו - כך גדל הסיכון שהוא יותקף. אלימות פיזית והתנכלויות יומיומיות הדו"ח מציג עלייה מדאיגה גם ברמת האלימות הפיזית. שמונה אחוזים מהנשאלים, המייצגים כ-406,000 מבוגרים, דיווחו כי היו קורבן לאיומים פיזיים או לתקיפה אלימה ממש בשל יהדותם. במקביל, 36% נתקלו בגרפיטי אנטי-יהודי או ונדליזם בסביבתם הקרובה, ושיעור זהה שמעו הערות או בדיחות אנטישמיות מקולגות לעבודה או משכנים. גם הזירה הדיגיטלית רוויה בשנאה: 59% נחשפו לתוכן אנטישמי מובהק באינטרנט, ו-10% דיווחו כי התוכן כוון ותויג ישירות נגדם באופן אישי. מנגד, 40% מהנשאלים ציינו כי זכו לגילויי סולידריות מצד מכריהם הלא-יהודים.

אקוניס תקף ( צילום: תמר שמש )

קונצנזוס סביב הגדרת IHRA

לנוכח המציאות הקשה והצורך הגובר בכלי אכיפה והגדרה רשמיים שיאפשרו למוסדות לפעול נגד המפגעים, המחקר חושף קונצנזוס רחב בקרב יהודי ארה"ב סביב אימוץ הגדרת האנטישמיות הבינלאומית (IHRA). על פי הממצאים, 71% מהנשאלים קבעו כי הגדרה זו מתארת אנטישמיות בצורה המדויקת ביותר, ולמעלה משני שלישים מהם דרשו מהמוסדות השונים במדינה לאמץ אותה באופן רשמי כדי להתחיל לייצר הרתעה. רק 4% הביעו התנגדות לכך.

עליזה ד. לוין, נשיאת CAM לענייני ארה"ב, מסרה: "הממצאים הללו הם תזכורת בוטה לכך שאנטישמיות היא מציאות יומיומית מוחשית ומאיימת עבור יהודים אמריקאים. ככל שאדם מחצין יותר את יהדותו – כך גדל הסיכון שהוא יותקף. הנתונים האלו מעניקים מנדט חד-משמעי מהשטח: הגיע הזמן שכל המוסדות בארה"ב יאמצו לאלתר את הגדרת ה-IHRA, ויחלו לפעול כדי להבטיח שיהודים יוכלו להמשיך ולחבק את מורשתם בגאווה ובבטחה".

אהרן קיאק, נציג CAM המיוחד לעניינים בינלאומיים ולשעבר סגן השליח המיוחד של ארה"ב למאבק באנטישמיות, הוסיף: "הנתונים הללו רק מאששים את מה שהקהילה מרגישה מדי יום – מדובר באיום קטלני הדורש טיפול מערכתי נוקב. האנטישמיות פועלת כיום במודל של 'פרסה' – היא מגיעה מהקצוות הקיצוניים ביותר של השמאל והימין, אשר מתלכדים ומתכנסים לאותן עמדות בדיוק נגד יהודים. מוטלת על כולנו החובה להוציא את הנושא הזה מהמגרש הפוליטי-מפלגתי ולנקוט בצעדים אקטיביים להגנת הקהילה".

סוכני FBI, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

הסקר מתפרסם על רקע סדרת תקריות אנטישמיות שהתרחשו בחודשים האחרונים בקמפוסים ובערים ברחבי ארצות הברית, ומהווה קריאת השכמה למקבלי ההחלטות והמוסדות האקדמיים והציבוריים במדינה.