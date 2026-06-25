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פרס כספי למוצא

איפה גרייסי? תעלומת הג'ירפה שמשגעת את ארה"ב

ג'ירפה בשם גרייסי נעדרת כבר שבועיים בטקסס לאחר שנמלטה מחווה | פרס של 5,000 דולר הובטח למי שיסייע באיתורה (מעניין)

מודעת נעדר לג'ירפה גרייסי (צילום: רשתות חברתיות)

ג'ירפה בשם גרייסי נעדרת כבר קרוב לשבועיים לאחר שנמלטה מהמכלאה שלה בחוות סידר הולו שבטקסס.

בעל החווה, ויק ג'ונס, סיפר כי הג'ירפה בת השלוש שגובהה בערך כגובהו של עץ ממוצע הגיעה לאזור הררי וסלעי שבו ג'ירפות אחרות מעולם לא הסתובבו, וכשירדה ממנו מצאה את עצמה בצדו הלא נכון של השער.

החיפושים אחריה כוללים מסוקים, דיווחי תצפית ופרס של 5,000 דולר למי שיסייע באיתורה, אך עד כה ללא הצלחה.

הרשויות במחוז ריל, שבו חיים כ-2,700 תושבים, ביקשו מהציבור לדווח על כל תצפית. עם זאת, ג'ונס הדגיש כי אין סכנה לציבור. "אנשים לא נמצאים בסכנה ממנה, כי היא בכלל לא ליד אנשים. היא נמצאת בשטח מיוער וקשה מאוד לגישה", אמר.

שריף המחוז, נייתן ג'ונסון, סיפר כי לאורך השנים נעלמו באזור זברות, קופים, תאואים אפריקניים וגנו, אך זו הפעם הראשונה שהוא מחפש ג'ירפה. "לפעמים אנחנו מוצאים אותם ולפעמים לא", אמר.

לדברי ג'ונס, לגרייסי לא צפויה בעיה למצוא מזון בטבע המקומי, אך קושי משמעותי בחיפושים נובע מכך שהדיווחים על מיקומה מגיעים באיחור. "אנחנו תמיד יומיים או שלושה מאחורי המידע שמתקבל, וזה מה שהופך את החיפוש לקשה", אמר.

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