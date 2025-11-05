מחקר חדש חושף: לג’ירפה יש רגליים גבוהות לא רק בשביל להגיע למזון בצמרות העצים, אלא כדי להקל על העומס הרב שמופעל על ליבה החזק | המודל החדש כולל יצור דמיוני בשם "אלאפה" ומספק הצצה להתאמה הייחודית של הג’ירפות (בעולם)
בעקבות נח ובדיקת סימני הבהמות והחיות שנכנסו לתיבה, נעסוק השבוע בסימני העופות והבהמות ובשאלה כיצד מבדילים בין עוף כשר לעוף לטמא, ובין בהמה כשרה לבהמה לטמאה | חלק מהראשונים סברו שידיעת סימני הכשרות לא תמיד מספיקה כדי לקבוע שחיה מותרת באכילה, והצריכו מסורת שאכלו בהמה זו בעבר. קביעה זו משפיעה בין השאר על השאלה, האם מותר לאכול ג'ירפה (פרשת השבוע)
בפרשת
השבוע,
שמיני – התורה מפרטת
את כשרותם של החיות והבהמות -
האם הג'ירפה,
שמעלה גרה ומפריסה
פרסה,
ראויה לאכילה לפי
ההלכה?
מה קובעים המחקרים
על חלב הג'ירפה?
והאם אכן עשו שימוש בעורה
לכתיבת ספרי תורה ותפילין?
ומה העלה
הניסוי המדעי-תורני
על הג’ירפה בספארי?
(יהדות פרשת השבוע)