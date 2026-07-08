תקרית אווירית מתוחה התרחשה לפני מספר ימים בים נורווגיה, כאשר מטוס סיור רוסי מסוג Tu-142 ביצע התקרבות מסוכנת לנושאת המטוסים הבריטית "הנסיך מוויילס" (HMS Prince of Wales). האירוע, שהתרחש ב-2 ביולי אך פרטיו הותרו לפרסום רק לאחרונה, הסתיים בהזנקת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35B של הצי המלכותי הבריטי.

על פי הודעת משרד ההגנה הבריטי, המטוס הרוסי – המכונה "צייד צוללות" – טס בגובה נמוך מעל נושאת המטוסים הבריטית בעת שזו סיירה מול חופיה הצפון-מערביים של נורווגיה. במהלך התמרון, השליך הטייס הרוסי כעשרה מצופי סונאר למים, ככל הנראה בניסיון לאתר ולעקוב אחר צוללות המלוות את קבוצת האניות הבריטית.

"בלתי בטוחים ובלתי מקצועיים"

התמרונים שביצע המטוס הרוסי מעל נושאת המטוסים הוגדרו על ידי הגורמים הבריטיים כ"בלתי בטוחים ובלתי מקצועיים", כך דווח באתר "The War Zone". הכוחות הבריטיים ניסו תחילה ליצור קשר עם המטוס הרוסי בערוצי הרדיו הבינלאומיים, אך לא זכו למענה.

בעקבות ההתנהלות המטרידה והפרת המרחב, הוזנקו מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35B מטייסת 809 של הצי המלכותי. המטוסים ביצעו יירוט של המטוס הרוסי וליוו אותו אל מחוץ לאזור. כידוע, מטוסי ה-F-35B משלבים מערכות איסוף מודיעין ויכולות יירוט מתקדמות, המאפשרות שמירה על שליטה אווירית מלאה ורציפות מודיעינית בשטח.