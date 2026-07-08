טראמפ בהכרזה דרמטית: "הפסקת האש הסתיימה, האיראנים - חלאות"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף בחריפות את המשטר האיראני הבוקר (רביעי) במהלך ביקורו באנקרה לרגל פסגת נאט"ו, ואף הודיע על סיום הפסקת האש.

"הערב תקפנו בכוח את האנשים החולים מאוד באיראן. משהו לא בסדר אצלם", טען טראמפ. לדבריו, "גרמנו להם קשה, פי 20 ממה שהיה קודם. הם נבלים. אני שונא אותם, אף אחד לא אוהב אותם. לא יתכן שיאפשרו להם להשיג נשק גרעיני", הוסיף נשיא ארה"ב.

הנשיא התייחס גם לשתי נסיונות החיסול שביצעו האיראנים נגדו בבאטלר ובמאר-א-לאגו. "הם רוצים לחסל אותי. הם חלאות, אנחנו צריכים לחסל את הסרטן".

הנשיא אמר בזעם כי "האיראנים הם שחקנים מלוכלכים, הם חלאות. תקפנו את איראן בעוצמה רבה מאוד אתמול בלילה... השבנו להם לאחר שירו רקטות על ספינות במצר".

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טראמפ התייחס לשיחות ואמר כי "בזבזנו הרבה זמן, אנחנו צריכים לסיים את העבודה שלנו".

נשיא ארה"ב זרק פצצה לחלל האוויר והודיע כי "מבחינתי - הפסקת האש נגמרה".