לרגל יומא דהילולא העשרים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זי"ע, פקד בנו האדמו"ר מסאטמר את הציון הקדוש בבית החיים בקריית יואל, שם נשא תפילה לישועת הכלל והפרט | בשעות הערב ערך הרבי את ה'טיש' המרכזי, בו העלה האדמו"ר קווים לדמותו ומורשתו של אביו זצ"ל בפני קהל אלפי החסידים (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר ציינו שבוע שעבר את יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'ברך משה' מסאטמר, בצל בנו ממלא מקומו בקודש, האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק מעריכת השולחן הטהור בהיכל ביהמ"ד הגדול ב'קריית יואל' במונורו, ובעליה לציון הק' בבית העלמין שם בעיר | טרם התחלת השולחן הטהור נשא דברים נלהבים לפני פרחי החסידים, המשב"ק המיתולוגי בחצה"ק סאטמר, הרב משה פרידמן (חסידים)