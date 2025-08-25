תלונות שהגיעו לארגון יד לאחים על איש מיסיון שמטביל יהודים לנצרות וחותם על תעודות גיור מזויפות - הובילו לגילוי מזעזע: האיש נוכל סדרתי המתעתע בעיקר תיירים מחו"ל בתחומים שונים | בארגון מבקשים עתה להזהיר מפניו ולהתריע מפני קיום כל קשר עימו (חרדים)
בעוד הרשתות החברתיות עמוסות בתכנים דתיים לכאורה - בארגון יד לאחים מזהירים: מדובר במתקפה חסרת תקדים של כת משיחית סינית בשם 'כנסיית האל הכל יכול' הפועלת באגרסיביות להחדרת מסרים מיסיונריים לציבור הישראלי | זהות נציגי הכת מוכרת היטב ליד לאחים ואנשי הארגון עוקבים אחריהם ומנטרים את צעדיהם (חרדים)
סערה של ממש מתרחשת בימים אלו בשורת יישובים דתיים ביהודה ושומרון וזאת אחרי שהתברר כי לפחות שבע משפחות משתייכות לכת מיסיונרית נוצרית ומנהלות אורח חיים דתי יהודי מסתיר את זהותן האמיתית, מתגוררות בהם בכסות שקרית (חרדים)