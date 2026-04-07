הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא, רבה של בני ברק, מסר השבוע שיעור מיוחד בהיכל בית המדרש 'ספינקא' ברמה ד' בבית שמש | בשיעור השתתפו המונים מתושבי השכונה לצד רבני העיר ואישי ציבור, שהתקבצו לשמוע את דבר ההלכה הצרופה, בית המדרש התמלא עד אפס מקום, וחלק מהקהל אף נעמדו על אדני החלונות | במהלך השיעור המרתק, פרש הרב סקירה מקיפה על המורכבות ההלכתית והלוגיסטית במערכת הכשרות בתקופה זו, ובפרט בצל האתגרים הביטחוניים בזמן מלחמה | בסיום השיעור עברו המשתתפים לפני הרב להודות לו על דבריו (חרדים)
בשיא המתיחות הביטחונית בארץ, צמרת משטרת ב"ב הגיעו לביקורי חג ודיון חירום במעונות רבני העיר בני ברק • מפקד התחנה ורב המחוז נועדו עם הגרחי"א לנדא והגר"מ בן שמעון לתיאום פעילות כוחות הביטחון • הרבנים בפסק הלכה נוקב לתושבים: "ההתקהלות בזירות היא הפרעה להצלת חיים ופיקוח נפש ממש" (חרדים)
המוני תושבי בני ברק התכנסו בליל שישי האחרון לשמוע את דרשת 'שבת הגדול' מפי המרא דאתרא, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא | כמדי שנה הוקדמה הדרשה לליל שישי במיקום הקבוע בבית הכנסת של חסידות מכנובקא בעלזא הנמצא במתחם מוגן | בין הקהל הרב בלטה נוכחותם של האדמו"רים ממחנובקא בעלזא ואנטניא, וכן בנו של האדמו"ר מתולדות אהרן (חרדים)
רבני בני ברק, הגרחי"א לנדא והגרש"צ רוזנבלט, סיירו רכובים על קלנועית במרחבי הפארק החדש בצפון בני ברק כדי לקבוע את תוואי העירוב • הרבנים מתריעים מפני מכשול חמור ואיסור טלטול גמור בשימוש בגשר המקשר למתחם הסופרים: "סכנה בטיחותית והלכתית" • כל הפרטים מהסיור המקצועי ותיעוד (חרדים)
במלאת שנה לפטירתו בדמי ימיו של העסקן הרב ישראל נח הלוי ויזל ז"ל, הכניסו מכריו ובני משפחתו ספר תורה לעילו נשמתו הטהורה | באירוע הענק השתתפו רבני החסידות, ומשפחת האדמו"ר שבזה הוקירו במעט את העסקן על מעשיו הכבירים למען ממלכת התורה והחסידות כל ימי חייו (חסידים)
נציגי פיקוד העורף נפגשו הבוקר (שלישי) עם רבני העיר בני ברק לדיון הלכתי על התרעות והנחיות בשבת, פתרונות לטלפונים כשרים וציות להנחיות בעת אזעקה | הרבנים הביעו תקווה למציאת פתרונות להתרעות לטלפונים הכשרים (חרדים)
במלאת שש שנים להסתלקותו לשמי מרום של הגה"ח רבי משה יהודה לייב לנדא, רבה של העיר בני ברק, ערך בנו ממלא מקומו הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו 'פעמי יעקב' בב"ב, בהשתתפות רבני העיר, וכלל המשגיחים העובדים תחת הכשרות המהודרת (חרדים)