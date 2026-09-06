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בית המדרש 'ישועות משה' נחנך באשדוד בשמחה גדולה

חסידי ויז'ניץ באשדוד חגגו בשבת האחרונה את חנוכת בית הכנסת המרווח החדש בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח • תפילות ושולחנות באווירה מרוממת

(צילום: יהושע פרוכטר)

שמחה והתרגשות רבה שררו בשבת האחרונה בקרב חסידי ויז'ניץ ב, עם חנוכת בית הכנסת החדש והמרווח "ישועות משה", הפועל בנשיאות האדמו"ר מויז'ניץ.

בית הכנסת, השוכן בפינת הרחובות יהודה הנשיא–שמעון בן שטח, נחנך ברוב עם והדר כאשר חסידי ויז'ניץ נכנסו למשכנם החדש בהתרוממות רוח גדולה.

לאורך השבת התקיימו בבית הכנסת החדש תפילות, שולחנות והתכנסויות באווירה מרוממת, תוך התלהבות ובחמימות החסידית המיוחדת לחסידי ויז'ניץ. ציבור המתפללים הביע שמחה והודיה על הזכות להרחיב את גבולות הקדושה ולהעמיד מקום גדול ומרווח לתורה, לתפילה ולחסידות.

(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)

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