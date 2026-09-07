מאות חסידי מודז'יץ התאספו במוצאי שבת לאמירת הסליחות הראשונות בהיכל בית המדרש הגדול שהולך ונבנה לתפארה בבני ברק, בצל קדשו של האדמו"ר.

במהלך המעמד זכו החסידים לראות לראשונה את ארון הקודש החדש שנבנה בהיכל בית המדרש.

לצד ההתרגשות, נרשם במעמד פתרון ייחודי לבעיה שהתעוררה במהלך השנים: כידוע, בחצר חסידות מודז'יץ נוהגים לשלב ניגונים ופיוטים רבים במהלך אמירת הסליחות. לעיתים נוצר חוסר תיאום כאשר האדמו"ר כבר אומר את הקדיש בעוד הציבור ממשיך לנגן ואינו שומע את סוף התיבות.

כדי לפתור את הבעיה, עמד גבאי מיוחד סמוך לארון הקודש והניף שלט גדול שעליו נכתב באותיות בולטות: "אמן" ו"יהא שמיה רבה". באמצעות השלט ידע הציבור הרב בדיוק מתי להפסיק את השירה, לענות כראוי, ולאחר מכן להמשיך בניגון.