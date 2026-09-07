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שלט ענק הורה לחסידים מתי לענות אמן • סליחות במודז'יץ

מאות חסידי מודז'יץ באמירת סליחות ראשונות בבני ברק • ארון הקודש החדש נחשף לראשונה • פתרון ייחודי למנוע קטיעת הניגונים: גבאי הניף שלט עם "אמן" ו"יהא שמיה רבה"

סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)

מאות חסידי מודז'יץ התאספו במוצאי שבת לאמירת הסליחות הראשונות בהיכל בית המדרש הגדול שהולך ונבנה לתפארה בבני ברק, בצל קדשו של האדמו"ר.

במהלך המעמד זכו החסידים לראות לראשונה את ארון הקודש החדש שנבנה בהיכל בית המדרש.

לצד ההתרגשות, נרשם במעמד פתרון ייחודי לבעיה שהתעוררה במהלך השנים: כידוע, בחצר חסידות מודז'יץ נוהגים לשלב ניגונים ופיוטים רבים במהלך אמירת הסליחות. לעיתים נוצר חוסר תיאום כאשר האדמו"ר כבר אומר את הקדיש בעוד הציבור ממשיך לנגן ואינו שומע את סוף התיבות.

כדי לפתור את הבעיה, עמד גבאי מיוחד סמוך לארון הקודש והניף שלט גדול שעליו נכתב באותיות בולטות: "אמן" ו"יהא שמיה רבה". באמצעות השלט ידע הציבור הרב בדיוק מתי להפסיק את השירה, לענות כראוי, ולאחר מכן להמשיך בניגון.

סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק מודז'יץ (צילום: שוקי לרר)

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